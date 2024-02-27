بريتلينغ Breitling تجمع الناس من خلال الوقت في شهر رمضان

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تكشف بريتلينغ Breitling في شهر رمضان المبارك هذا العام عن مدى تواصلنا جميعاً من خلال الوقت. تنطلق الحملة بك في رحلة عبر عوالم بريتلينغ Breitling الأيقونية الثلاثة وهي البر، والبحر، والجو حيث يمكنك الحصول على لمحة عن هذه اللحظات الثمينة التي تعزز التواصل بيننا وتجمعنا. اكتشف الساعة المثالية التي تناسبك وتناسب من تحبهم لكي يزيّنوا معصمهم بها في هذه الرحلة.يُعد شهر رمضان المبارك من الأوقات المميّزة التي نمضيها مع أشخاص أعزاء على قلوبنا، لكي نستفيد من كل لحظة معهم. وبما أن مفهوم الوقت الثمين لطالما كان متجذراً في تاريخ بريتلينغ Breitling، تذكّرنا الحملة المخصصة لهذا العام بأن الحياة هي عبارة عن سلسلة من اللحظات التي لا تُقدّر بثمن والتي تضفي إليها المعنى. نشعر جميعنا بالتواصل من خلال هذه اللحظات الخاصة، وبالتالي فإننا نتواصل عبر الوقت. تعرض هذه الحملة درباً يشرق بالنور، يسافر بنا عبر عوالم البر، والبحر، والجو، حتى يكتسب شكل حرف B وهو شعار بريتلينغ Breitling الأيقوني.وفي تعليق على الحملة التي أطلقتها بريتلينغ Breitling لمناسبة شهر رمضان، قال عايد عدوان، المدير الإداري لشركة بريتلينغ الشرق الأوسط، والهند، وأفريقيا: "تحمل حملة شهر رمضان المبارك لهذا العام رسالة عميقة ومؤثرة حول أهمية الوقت في هذا الشهر الفضيل. وإننا نتطلّع قدماً للتفاعل مع عملائنا في المنطقة والاحتفال معهم بهذه اللحظات المميّزة التي تقرّبنا أكثر من بعضنا بعضاً".عالم البرتنطلق حملة بريتلينغ Breitling في شهر رمضان المبارك من عالم البر. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يهتمون بالأناقة ويتمتعون بالاندفاع، تُعد ساعة توب تايم ‏Top Time BO1) BO1) من الكرونوغرافات غير التقليدية التي تلخّص جوهر ستينيات القرن العشرين، وتحمل ألوان وشعار السيارة الكلاسيكية التي تمثّلها. كما أنها تتميز بسوار جلدي مثقوب، بالإضافة إلى مقياس للسرعة وموانئ ثانوية مختلفة شبه دائرية (ليست مربعة تماماً أو مستديرة تماماً) تعيدك بالذاكرة إلى وحدات القياس في لوحة القيادة الكلاسيكية. وتتمتّع هذه الساعة أيضاً بمحرّك فاخر تحت الغطاء، ألا وهو محرّك بريتلينغ مانوفاكتشر كاليبر 01 (Breitling Manufacture Caliber 01).إنه الأسلوب المعاصر والأنيق في آن مع ساعة كرونومات أوتوماتيك 36 (Chronomat Automatic 36) التي تذكّر بحقبة الريترو الحديث والمستوحاة من الساعة الرياضية والأنيقة التي تليق بأي مناسبة. وسوف تعشق المرأة التي ترغب بإضافة المزيد من التألّق إلى إطلالتها، بالقرص والمؤشرات المرصّعة بالألماس إلى جانب الميناء المتوفّر بألوان متعددة. ويبرز سوار رولو المميز والمريح بمغلاق قابل للطي في ساعة كرونومات أوتوماتيك 36 (Chronomat Automatic 36) التي تعمل بحركة بريتلينغ كاليبر 10 (Breitling Caliber 10)، وهو عبارة عن كرونومتر حاصل على شهادة المعهد السويسري الرسمي لاختبار كرونومتر الساعات (COSC).عالم البحرفيما تغوص في عالم البحر، سوف تكتشف مجموعة سوبر أوشن Superocean من بريتلينغ Breitling. تستمد ساعة سوبر أوشن هيريتاج كرونوغراف 44 (Superocean Heritage Chronograph 44) تصميمها من ساعة سوبر أوشن Superocean الأصلية التي برزت في خمسينيات القرن العشرين. تجسّد ساعة سوبر أوشن هيريتاج Superocean Heritage الرياضية والأنيقة الأسلوب الجذاب والمميّز عند تمضية الوقت على الشاطئ أو في البحر. مع العقارب المثلثة الشكل والأيقونية، والقرص الأحادي الاتجاه مع حلقة من السيراميك المصقول، تُعد سوبر أوشن هيريتاج ساعة غطس أنيقة. يمكنك الاختيار بين سوار شبكي مطابق أو سوار مطاطي "بأسلوب شبكي" مزوّد بمغلاق قابل للطي، وتعمل ساعة سوبر أوشن هيريتاج بحركة بريتلينغ كاليبر 13، وهو عبارة عن كرونومتر حاصل على شهادة المعهد السويسري الرسمي لاختبار كرونومتر الساعات (COSC).ومن الساعات الأخرى التي تدل على الأداء والذوق الرفيع نذكر ساعة سوبر أوشن أوتوماتيك 36 (Superocean Automatic 36) الجديدة التي تذكّر بتصاميم ساعة سلو موشن Slow Motion الشهيرة، وتضيف ميّزات عصرية أيضاً، مثل القرص المصنوع من السيراميك والميناء المتوفر بألوان زاهية. وتسمح العقارب العريضة والمؤشرات المطلية بمادة سوبرلومينوفا ‎)®(Super-LumiNova المضيئة بقراءة الوقت بسهولة تحت الماء. كما أن هذه الساعة مقاومة للماء حتى عمق 300 متر (1000 قدم)، ومقاومة للصدمات، والرمال، والمياه المالحة. ولأن قرصها المصنوع من السيراميك مقاوم للخدش، فهو لن يتعرّض للتلف أو بهتان اللون على الإطلاق.عالم الجوتنتهي الرحلة في عالم الجو، مع ساعة أفنجر BO1 كرونوغراف 44 (Avenger BO1 Chronograph 44). تم تصميم ساعة أفنجر Avenger لطياري الطائرات النفاثة، وهي تتحمّل أقسى الظروف في قمرات القيادة وتتحدّى الأصعب. ومع ذلك، أنت لا تحتاج إلى مهارات في مجال السلاح الجوي لتقدير تصميمها الجريء، ومرونتها الاستثنائية، وعمليتها. أما مواد هذه المجموعة — الفولاذ الذي لا يصدأ على الطرازات العادية والسيراميك والتيتانيوم على نايت ميشن Night Mission، التي تجمع بين أفضل أنواع الأداء والأسلوب العصري المميّز في مجال الطيران — فتدل على التصاميم في هذا المجال، فيما ألوان الميناء مستمدة من أطياف الزي العسكري.تم تصميم نافيتايمر أوتوماتيك 36 (Navitimer Automatic 36)، الساعة الأيقونية، للمرأة التي تهتم بالأناقة، والتشويق، والأهداف. تُعد ساعة نافيتايمر Navitimer من أكثر الساعات المصنوعة شهرة، وتندرج على لوائح هواة الساعات على أنها واحدة من أعظم الساعات على الإطلاق. إذ تجتمع لمسات بألوان الباستيل، وعرق اللؤلؤ، والمواد الثمينة التي يمكن تتبّع مصدرها بتحسينات دقيقة لكي تمنح هذه الساعات مظهراً جذاباً أشبه بالمجوهرات، ما يضفي أناقة متعددة الاستخدامات على الساعة الملاحية الأسطورية التي تكون جاهزة مهما كانت وجهتك.تجتمع عوالم بريتلينغ Breitling الثلاثة، البر والجو والبحر، لكي تذكّرنا بالإرث العريق الذي يحفل به تاريخ بريتلينغ Breitling في صنع ساعات استثنائية تندرج ضمن هذه الفئات، ما يجعلها علامة تجارية شاملة للساعات، تستطيع أن تلبي جميع الأذواق.