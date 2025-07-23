الأربعاء 2025-07-23 11:31 ص
 

طرازات ATTO 3 وSeal U الأوروبية الجديدة في الأردن

بسطامي وصاحب توفّر أحدث الطرازات العالمية في السوق الأردني!

قفغ
مجموعة بسطامي وصاحب
 
الأربعاء، 23-07-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات، إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب والوكيل الرسمي لشركة BYD في الأردن عن وصول الطرازات الأوروبية الجديدة ATTO 3 و Seal Uو Seal و Dolphinموديل 2026 إلى السوق الأردني، في خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم سيارات ذكية، وآمنة، ومواكبة لأحدث التقنيات في عالم التنقل الكهربائي والهجين.

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وتُعد هذه الطرازات من أنجح سيارات BYD في أوروبا، وتجمع بين التصميم العصري، والأداء المتقدّم، والتقنيات الذكية، مما يجعلها الخيار المثالي للسوق الأردني الذي يشهد تزايداً في الطلب على السيارات المستدامة.


ميزات اتصال ذكية وتجربة قيادة متكاملة
تأتي الطرازات الجديدة مزودة بنظام أوامر صوتية متطور، دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى خرائط Google المحلية، لتوفير تجربة قيادة أكثر تفاعلاً وسهولة. كما تتميّز بتصميم داخلي واسع ومريح، وجودة تصنيع عالية تعكس المعايير الأوروبية والتحكم من خلال تطبيق BYD. 
أمان أوروبي بمعايير عالمية


تعتمد السيارات على أنظمة أمان متقدمة تشمل:
•نظام للمساعدة في الحفاظ على المسار ومانع التصادم  Di Pilot  
•أنظمة التنبيه والتدخل عند الخطر
•كاميرات بزاوية 360 درجة
•حساسات ذكية للتعرف على المشاة والمركبات


مزايا الشراء من الوكيل الرسمي!
وفي تعليقه؛ صرّح المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات BYD في الأردن: "حقيقةً، دورنا يتجاوز توفير سيارات تناسب أذواق زبائننا وتلبي احتياجات السوق فقط، بل نقدم منظومة متكاملة من الثقة والدعم والخدمة المستدامة. شراء السيارة من الوكيل الرسمي يضمن راحة البال للعميل، من خلال خدمات ما بعد البيع، والضمان، ووجود مركز صيانة معتمد." وأضاف: "يسعدنا الإعلان عن وصول الطرازات الجديدة، في خطوة نعتبرها استكمالاً لرؤيتنا السوقية التي يتربع فيها العميل على رأس قمة الأولويات."


وأكد أن الفرق واضح بين شراء السيارات من السوق وبين شرائها من مصدرها الرسمي، حيث تكون التجربة مع الوكيل أكثر أماناً، ودعماً، ومرافقةً للعميل على مدار سنوات الاستخدام.


أسعار تنافسية وضمان استثنائي
بأسعار تبدأ من فئة متوسطة وتُعد من الأفضل في السوق مقارنة بالتجهيزات، توفّر BYD الأردن قيمة مضافة استثنائية من خلال ضمان  يصل إلى 200,000 كم أو 8 سنوات للطرازات الأوروبية، وهي ميزة فريدة لا تتوفر في السوق أو عبر جهات غير معتمدة.


نحو مستقبل كهربائي أكثر ذكاءً
تستعد شركة حلول التنقل لتجارة المركبات كذلك لإطلاق مجموعة من سيارات BYD الهجينة المزودة بتقنيةDM-i، وهي تقنية ثورية تضمن الأداء القوي مع الحفاظ على البيئة وتوفير استهلاك الوقود. وستكون هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز التحول إلى وسائل نقل مستدامة في المملكة.

 
 
gnews

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