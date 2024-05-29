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الأربعاء، 29-05-2024 01:08 م

بسعر الكاش .. زين كاش تُطلق حملة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "زين كاش" عن إطلاقها حملة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" دون فوائد ورسوم عبر بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل.

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وسيتمكّن كافة مُستخدمي وحاملي بطاقات "زين كاش" الائتمانية من شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من مختلف المحال التجارية المعتمدة في المملكة وعند التسوّق عبر الإنترنت، والدفع لاحقاً عبر تقسيط مُشترياتهم ومدفوعاتهم بسعر الكاش دون فوائد أو رسوم ولمدة 12 شهراً بكل سهولة ويُسر.


وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجية زين كاش في تطبيق مفهوم الشمول المالي، وتماشياً مع رؤيتها المستقبلية التي تتمثل بتقديم حلولٍ مالية رقمية تواكب طموحات الأفراد والشركات وتضمن لهم تجربة مالية رقمية منفردة، إلى جانب التسهيل على الأفراد وتمكينهم من اقتناء ما يحتاجونه عبر برامج التسهيلات التي توفرها.


يُذكر أن "زين كاش" تمنح بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" والمتوافقة مع أحكام الشري


 




 

 


 

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