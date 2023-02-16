بشرى سارة لعشاق البيتزا في الأردن

الوكيل الإخباري - في خبرٍ لطالما انتظره عشّاق البيتزا في الأردن، افتتحت شركة بي.جي.بي الاستثمارية – الأردن، أصحاب امتياز مطاعم بابا جونز بيتزا في الأردن، أربعة فروع في عمان لتقدّم من خلالها وصفاتها الشهيرة للجمهور الأردني.

وتحت رعاية السيدة ستيفاني التمان – وينانز نائب السفير بالوكالة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالأردن، قامت شركة بي.جي.بي بافتتاح فروعها الجديدة في شارع المدينة المنورة، وشارع الملكة رانيا، والمقابلين، ومرج الحمام.

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وعلّق المدير التنفيذي لشركة بي.جي.بي الاستثمارية "تابان فايديا" قائلاً: "تأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطط التوسع لسلسلة مطاعم بابا جونزالعالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تهدف للوصول إلى الملايين من محبي البيتزا في المنطقة العربية وتضيف إلى شبكة مطاعم بابا جونز الموجودة بالفعل في أكثر من 48 دولة".

وأضاف "نحن على ثقة بأن فريقنا هنا والمؤلف بالكامل من الكفاءات الأردنية سيحقق لنا قصة نجاح جديدة".



وتعود بدايات علامة بابا جونزالتجارية إلى ولاية إنديانا الأمريكية حيث افتتحت هناك أول مطاعمها منذ ما يقرب من 4 عقود والتزمت منذ يومها الأول بإعداد وصفاتها باستخدام العجين الطازج وأجود المكونات الطازجة المختارة بعناية.

وأشارت السيدة ستيفاني إلى أن هذا الافتتاح هو "مثال رائع آخر على اهتمام العلامات التجارية الأمريكية بتطوير أعمالها في هذه المنطقة من العالم وتحديدا في الأردن والتركيز على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء والشباب".

ومع التزام بابا جونز بشعار "مكونات أفضل. بيتزا أفضل" واستثمارها بأفضل المكونات، وحرصها على تقديم مجموعة رائعة من السلطات والمقبلات، وما ميّزتنفسها به من تقديم صلصات الثوم الخاصة بها وفلفل بيبرونسيني مع كل بيتزا، استطاعت السلسلة أن ترتقي بسرعة إلى صدارة مطاعم البيتزا المعروفة عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن الفروع الأربعة لبابا جونز ستقوم بتلبية طلبات التوصيل كما يمتاز فرعي شارع المدينة المنورة، وشارع الملكة رانيا بمكان مخصص للاستمتاع بالبيتزا في جلسات داخل المطعم بأحدث الديكورات، كما سيتمكن محبي البيتزا من الوصول بشكل أسرع إلى قائمة المطعم من خلال تطبيق بابا جونز الذي سيتاح تحميله لأجهزة Android و iOS للاختيار من عروض خاصة ووجبات كومبو قيّمة ولاحقاً الاستفادة من نقاط المكافآت.كما ستركّز فروع المقابلين ومرج الحمام حصرياً على خدمة التوصيل للمناطق المحيطة.



غالبًا ما يُعزى النجاح المستمر لعلامة بابا جونز التجارية إلى سعيها المستمر لابتكار وصفات جديدة.وقد نجحت بابا جونز في الارتقاء إلى توقعات محبيها عبر مطاعمها في أكثر من 5000 موقع حول العالم، وقد حان الوقت الآن لإرضاء جمهور جديد في عمان.



