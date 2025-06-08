بشهادة الحجاج .. موسم ناجح بكل المقاييس والشكر لوزارة الأوقاف والشركات الخاصة

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الوكيل الإخباري- في دورٍ اقتصادي وريادي، تواصل شركة مواكب للسياحة والسفر وخدمات الحج والعمرة حضورها على مستوى المملكة والخارج، بعد أن نجحت بإدارة مشروع التجهيزات لمخيمات الحجاج الأردنيين، حيث سجلت الشركة نجاحا لافتا لجهة التطورات التي قدمت خلالها منجزها لمخيمات الحجاج في مكة المكرمة ، والتي اتسمت بالجودة العالية والخدمة الفضلى. اضافة اعلان





وتحتل شركة مواكب للسياحة والسفر وخدمات الحج والعمرة مرتبة أولى في قطاع شركات الخدمات السياحية العاملة في المملكة، اضف الى ما تتمتع به من برامج تطويرية لصلب مهامها في تغطية خارطة واسعة للقطاع السياحي في دول المنطقة والعالم، وعبر رحلات وبرامج سياحية عالية التنسيق ورفيعة المستوى بما يرافق ذلك من احاطة الشركة بفاعليات السفر منذ لحظة انطلاق الرحلات ذهابا وإيابا، وفي سلسلة برامج هي الأوسع والأشمل والأقوى بين الشركات العاملة ذات الصلة.



وفي جهود جماعية لإدارة الشركة والتي أفضت حقيقة الى دخولها مساحة شرسة من المنافسة بفضل الخبرات المتخصصة لدى مالكها معتصم أبو جاموس، ومديرها العام محمد أبو جاموس ، وابراهيم السكر ومدير قسم الحج والعمرة عبد الرحمن الزير ، في اداء يعكس ويترجم حجم الدراية الكاملة بالسوق الأردني وطبيعة احتياجات ورغبات الأردنيين من طالبي الخدمة.



النجاحات المتوالية لشركة مواكب للسياحة والسفر وخدمات الحج والعمرة - تكللت خلال الموسم الحالي للحج وبالتعاون مع الخبير الاقتصادي والسياحي أسامه روبين صاحب شركة الديار المقدسة ، حيث برعت الشركتان في تقديم وجه الاردن الاقتصادي والسياحي بما قاموا به من جهود جبار بتجهيز مخيمات الحجاج الاردنيين والتي لقيت تثمينا واشادة من قبل الحجاج الاردنيين.



نجاح الشركة في مشروع مخيمات إقامة الحجاج في مكة ، ووفق احدث وأنجع التصميمات خدمة للحجاج وتوفير سبل الراحة، أسهم بذات الوقت في انجاح موسم الحج وتحت مظلة وزارة الأوقاف بطبيعة الحال، في تظافر للجهود كان الهدف العام والمشترك منه ابراز وأهمية التشاركية بين القطاع الخاص والمؤسسة الرسمية، وهو الأمر الذي اخذته الشركة على عاتقها عبر مالكها ومديرها الأخوين ابو جاموس، والمتمثل بترسيخ وتمتين الدور الوطني لمؤسسات القطاع الخاص خدمة للوطن والمواطن.



وعلى غير عادة فقد كانت هنالك اشادات واسعة من قبل حجاج بيت الله الحرام سواء على المستوى الرسمي والمتمثل بوزارة الاوقاف ووزيرها د. محمد الخلايلة أو كيل جمل وكلمات عبر أصحابها عن امتنانهم وشكرهم للشركات الخاصة التي أكملت المشروع الحكومي في إنجاح موسم الحجيج للعام 2025 وقال الحاج أحمد هندي الخوالدة والخبير في رحلات الشركات المميزة اننا وجدنا خلال رحلتنا الدينية هذه كل سبل الراحة التي وفرتها الشركات الناقلة والمناط بها ايضاً تجهيز المخيمات كما أضاف الخوالدة ان وزير الاوقاف وكوادر الوزارة كانوا متواجدين بين الحجاج الأردنيين لتلمس حاجياتهم وتذليل اي عقبات من الممكن ان تواجههم وختم الخوالدة حديثه بتوجيه الشكر للجميع على جهودهم الجبارة والتي أدت إلى نجاح هذا الموسم بالعلامة الكاملة .