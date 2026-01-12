الإثنين 2026-01-12 03:05 م

بصفته الشريك الاستراتيجي والداعم الرئيسي لاتحاد الرياضات الإلكترونية.. الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية
 
الإثنين، 12-01-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري-  كرّم سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، شركة زين الأردن ممثَّلةً بمركزها للرياضات الإلكترونية “Zain Esports Jo” وذلك خلال الحفل لذي أُقيم يوم السبت في مركز الرياضات الإلكترونية بمجمع الملك الحسين للأعمال.اضافة اعلان


وجاء هذا التكريم لمركز زين للرياضات الإلكترونية “Zain Esports Jo” بصفته الراعي الاستراتيجي والداعم الرئيسي للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، تقديراً لدور المركز في دعم وتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، وتمكين المواهب الشابة، وتعزيز منظومة هذا القطاع الحيوي على المستويين المحلي والدولي عبر الشراكة الاستراتيجية المتميزة والمثمرة التي تجمعه مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.

وأعربت شركة زين عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدةً مواصلة التزامها بدعم قطاع الرياضات الإلكترونية من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية  “Zain Esports Jo”، الذي شكّل منذ افتتاحه في العام 2020 منصة متكاملة لاحتضان المواهب الشابة، وتنظيم البطولات والفعاليات المتخصصة، وتوفير بنية تحتية متطورة ومساحات تدريب احترافية، إلى جانب دعم اللاعبين وصنّاع المحتوى، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم والمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

ويأتي دعم زين لهذا القطاع انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تمكين الشباب، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والرياضات الإلكترونية، من خلال شراكات استراتيجية ومبادرات مستدامة تُسهم في تطوير هذا القطاع الواعد، حيث يأتي هذا التكريم ليؤكد على دور زين الريادي في دعم قطاع الرياضات الإلكترونية وتطويره في المملكة.

يذكر بأن الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية نظّم هذا الحفل لتكريم نخبة من اللاعبين الذين حققوا إنجازات متميزة مع المنتخبات الوطنية خلال العام 2025، وتقديراً للدور الهام الذي يلعبه الشركاء في دعم مسيرة الاتحاد لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز جهوده الهادفة إلى بناء بيئة احترافية ومستدامة للرياضات الإلكترونية.
 
 


