بطل كابيتال بنك و Advvise يحصل على ذهبية الجوجيتسو

الوكيل الإخباري - حصل اللاعب سند البيطار على الميدالية الذهبية عن فئة الشباب وزن 55، وذلك خلال بطولة Adcc open grapplinge التي اقيمت اليوم بنادي ديونز .



وشكر البيطار الرعاة والداعمين لمسيرته الرياضية، وهم كل من كابيتال بنك وشركة Advvise معرباً عن امتنانه لدعمهم له لهذا العام، ومجدداً الوعد بالمزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية، كما قدم شكره للاتحاد الأردني

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للجيوجيتسو واللجنة الأولمبية الأردنية ونادي MAT 05 على جهودهم المتواصلة للارتقاء باللعبة ودعمهم المستمر للاعبين الأردنيين ليواصلوا مقارعة الكبار وحصد المزيد من الإنجازات ورفع العلم الأردني في كافة المحافل.



يذكر ان اللاعب سند البيطار حصل حتى الآن خلال مسيرته الرياضية على 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة العالم.





