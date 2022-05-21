السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر

الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود

توفر 200 فرصة عمل للإناث في اربد

الأسهم السعودية تفقد 594 مليار ريال من قيمتها السوقية في 10 جلسات

180 مليون دينار صادرات صناعة عمان من المجوهرات

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

أزمة الغذاء في العالم .. كيف سيتمكن الأردن من بلوغ الأمن الغذائي؟

التربية : تحويل الدوام عن بُعد في المدارس المسائية الأربعاء

11 طلبا للترشح لمركز نقيب الأطباء

ورشة ميدانية لهيئة الطاقة حول إجراءات الرقابة والتنظيم والوقاية الاشعاعية

السبت، 21-05-2022 02:00 م

بطل كابيتال بنك و Advvise يحصل على ذهبية الجوجيتسو

1


الوكيل الإخباري - حصل اللاعب سند البيطار على الميدالية الذهبية عن فئة الشباب وزن 55، وذلك خلال بطولة Adcc open grapplinge التي اقيمت اليوم بنادي ديونز .

وشكر البيطار الرعاة والداعمين لمسيرته الرياضية، وهم كل من كابيتال بنك وشركة Advvise معرباً عن امتنانه لدعمهم له لهذا العام، ومجدداً الوعد بالمزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية، كما قدم شكره للاتحاد الأردني

اضافة اعلان

 

للجيوجيتسو واللجنة الأولمبية الأردنية ونادي MAT  05 على جهودهم المتواصلة للارتقاء باللعبة ودعمهم المستمر للاعبين الأردنيين ليواصلوا مقارعة الكبار وحصد المزيد من الإنجازات ورفع العلم الأردني في كافة المحافل. 

يذكر ان اللاعب سند البيطار حصل حتى الآن خلال مسيرته الرياضية على 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة العالم.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

زين تحتفل بالاستقلال في حدائق الملك عبدالله الثاني بالمقابلين

jo petrol

خبر تحذيري من مصفاة البترول

careem

إدارة كريم هايبر ماركت سنلاحق قضائيا كل مـن حاول التعريض بنا

ll

فوز قسم الفندقة والسياحة في كلية لومينوس الجامعية التقنية في مسابقات معرض جوسبيكس (JOSPEX 2022) المتخصص في مجال الطعام والشراب على مستوى المملكة

IMG_3898

مشاركة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين في مراسم قصّ الشريط في العقبة

RHQ Watch GT 3 Pro

هواوي تعرض الجيل التالي من المنتجات المتطورة لحياة ذكية وصحية

أخبار متعلقة
Capital Bank Orphans iftar- image

كابيتال بنك وبالتعاون مع تكية أم علي يقيم حفل إفطار للأيتام في مركز زها الثقافي

Capital Bank chairman- Bassem Al Salem (002)

كابيتال بنك يحقق أرباحاً قياسية ربعية وصلت إلى 40.2 مليون دينار