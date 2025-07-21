بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية تبدأ مشوار نجاح جديدًا للعام الخامس على التوالي بتوسّع وتطوّر غير مسبوقين

الوكيل الإخباري- تبدأ بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية -المعروفة سابقًا باسم كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- مشوار نجاح جديدًا للعام الخامس على التوالي، بتوسع يشمل هذه المرة 20 بلدًا إقليميًا، بعد انضمام اليمن وسوريا وليبيا والسودان، متجاوزةً بذلك المشاركة القياسية التي شهدتها تصفيات العام الماضي وضمت منافسات قوية بين 24 سائقًا من 17 دولة.

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تُشرف على تنظيم بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية هذا العام شركة ديزيرت فوكس رايسينج، بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات، وقد أُعلن رسميًا عن فتح باب التسجيل للبطولة، مع السماح بالمشاركة لمواطني الدول المُشاركة ومقيميها على حدٍ سواء، شريطة امتلاكهم رخصة تسابق؛ داعيًا السائقين الطموحين كافة إلى اغتنام الفرصة والانضمام إلى هذا الحدث الإقليمي الأبرز في عالم السباقات الإلكترونية.



ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025 للمجموعة الأولى من الدول المُشاركة في السودان في 17 آب/ أغسطس، على أن تستكمل تباعًا كل ثلاثة أيام في بقية الدول، وتُقام التصفيات المحلية الأخيرة للأردن في 14 تشرين الأول/ أكتوبر. تلي ذلك مرحلة التصفيات الإقليمية بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تشهد تنافس أفضل متأهلَين اثنين من كل بلد؛ ليصعد أمهر 20 سائقًا -من أصل 40- إلى السباق النهائي الكبير الذي تستضيفه للعام الثاني على التوالي قبة الألعاب الإلكترونية - مجمع الملك الحسين للأعمال في العاصمة الأردنية عمّان.



البلدان المُشاركة في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025:

السودان: 17 آب/ أغسطس

ليبيا: 20 آب/ أغسطس

سوريا: 23 آب/ أغسطس

موريتانيا: 26 آب/ أغسطس

قبرص: 29 آب/ أغسطس

فلسطين: 2 أيلول/ سبتمبر

اليمن: 5 أيلول/ سبتمبر

الجزائر: 8 أيلول/ سبتمبر

المغرب: 11 أيلول/ سبتمبر

تونس: 14 أيلول/ سبتمبر

مصر: 17 أيلول/ سبتمبر

لبنان: 20 أيلول/ سبتمبر

عُمان: 23 أيلول/ سبتمبر

الكويت: 26 أيلول/ سبتمبر

العراق: 29 أيلول/ سبتمبر

البحرين: 2 تشرين الأول/ أكتوبر

الإمارات: 5 تشرين الأول/ أكتوبر

قطر: 8 تشرين الأول/ أكتوبر

السعودية: 11 تشرين الأول/ أكتوبر

الأردن: 14 تشرين الأول/ أكتوبر

التصفيات الإقليمية: 18 تشرين الأول/ أكتوبر

تصفيات كأس الجونيور: 25 تشرين الأول/ أكتوبر

النهائيات: 13 – 15 تشرين الثاني/ نوفمبر