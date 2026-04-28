بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة

الثلاثاء، 28-04-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-  أعلن البنك الأهلي الأردني عن انتقال قيادي على مستوى الإدارة التنفيذية، تمثل في مغادرة الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور أحمد الحسين لمنصبه بعد رحلة إدارية حافلة بالإنجازات والنجاحات، وتعيين السيد أحمد أبو عيدة رئيسًا تنفيذيًا/مديرًا عامًا للبنك، وذلك بعد استكمال الموافقات اللازمة.اضافة اعلان



ويأتي هذا الانتقال في إطار نهج مؤسسي يوازن بين الاستمرارية والتجديد، ويعكس حرص مجلس الإدارة على البناء على ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعزيز جاهزية البنك لمرحلة نموه المقبلة.

وخلال مسيرته في البنك الأهلي الأردني، قاد الدكتور أحمد الحسين مرحلة نوعية اتسمت بترسيخ الحوكمة وتعزيز الانضباط المؤسسي، إلى جانب تطوير البنية التشغيلية ودعم مسار التحول الرقمي. وأسهمت قيادته في تعزيز متانة المركز المالي للبنك، وتحسين جودة أعماله، وترسيخ ثقافة عمل مهنية تقوم على الكفاءة والمسؤولية، بما انعكس إيجابًا على أداء البنك وعلاقاته مع مختلف أصحاب المصلحة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، السيد سعد المعشر: “الدكتور أحمد الحسين استطاع وبكل استحقاق أن يكون مثالًا يُحتذى به في الإدارة الحكيمة القائمة على الخبرة والمعرفة المصرفية العميقة، وهو بلا شكّ أحد البنائين الرئيسيين لمرحلة مؤسسية مهمة في تاريخ البنك؛ فقد قاد العمل برؤية واضحة وخبرة طويلة، وأسهم في ترسيخ نهج إداري متوازن يجمع بين الانضباط والتطوير. إنّنا وبكل امتنان نعبّر عن تقديرنا الكبير لما قدّمه د. أحمد الحسين، متمنين له دوام التوفيق في مسيرته المقبلة، ونؤكد أن أثره سيبقى حاضرًا في مسيرة البنك الأهلي الأردني".

وفي سياق متصل، رحّب أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني
بتعيين السيد أحمد أبو عيدة رئيسًا تنفيذيًا مديرًا عامًا للبنك، معربين عن ثقتهم بقدرته على قيادة المرحلة المقبلة، وأكد المجلس أنّه يرى في السيد أبو عيدة القائد الجدير بقيادة هذه المرحلة؛ نظرًا لمسيرته التي جمعت بين العمق التنفيذي والوعي الحوكمي والرؤية الاستراتيجية، ولما عرف عن قدرته بإدارة المؤسسات الراسخة وقيادتها نحو مراحل نمو أعلى. وأضاف المجلس بأنّه على ثقة بأن "أبو عيدة" سيكون عند حسن الظن به، وأن عهده مع البنك الأهلي الأردني سيكون فصلًا مشرقـًا يضاف إلى مسيرة التميز التي طبعت هذه المؤسسة العريقة، ورافدًا لمرحلة نمو طموحة تليق بتطلعات مساهميها ومكانتها الراسخة في السوق الأردني والإقليمي.

ويتمتع السيد أبو عيدة بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، شغل خلالها مناصب قيادية رفيعة في مؤسسات مالية دولية وإقليمية بارزة، من ABN AMRO و HSBC  إلى ستاندرد تشارترد التي قاد عملياتها في أربعة أسواق متزامنة هي الأردن ومصر والعراق ولبنان، محققا أداء متميزًا في بعض أصعب المراحل الاقتصادية التي شهدتها المنطقة. وتواصل مسارُه القياديّ مع رئاسته التنفيذية للبنك العربي المتحد وبنك الاستثمار في الشارقة، إذ كان في كل محطة يُستقطب لقيادة أجندة تحول ونمو محددة.. وأنجزها. وقد اكتسب سمعة راسخة في قيادة التحول المؤسسي وفي تبني التحول الرقمي بوصفه ركيزة استراتيجية لا خيارًا تشغيليًا، ولعلّ أبرز تجلياتها قيادته لأحد البنوك الإقليمية في الانتقال إلى منصة مصرفية جوهرية سحابية بالكامل، في سابقة كانت من الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
ويضاف إلى ذلك إسهامه في ترسيخ ثقافة الحوكمة المؤسسية في الأردن في مراحلها التأسيسية، ثم تواصل هذا الدور إقليميًا برئاسته للجنة الحوكمة في اتحاد مصارف الإمارات.

ويتولى السيد أبو عيده هذه المسؤولية في مرحلة يقف فيها البنك الأهلي الأردني على أسس مالية راسخة وإرث مؤسسي ممتد لأكثر من سبعين عامًا من الإسهام الفاعل في مسيرة الاقتصاد الوطني. وقد أثبت البنك على مدار السنوات الأخيرة نضجًا متميزًا  في الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة حاز بموجبه تقديرًا رفيعًا على الصعيدين المحلي والإقليمي، وأرسى لنفسه مرحلة من استقرار مؤسسي باتت اليوم منصة للانطلاق نحو آفاق أرحب من النمو والتوسع.
gnews

أحدث الأخبار

