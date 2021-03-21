بعض النصائح والحِيَل لتحقيق أقصى استفادة من سماعات HUAWEI FreeLace Pro الجديدة

الوكيل الاخباري - إذن، لقد حصلت على سماعات HUAWEI FreeLace Pro الجديدة وأنت متحمس جدًا لتجربة جميع الميزات الجديدة التي تتمتع بها؟ حسنًا، تخفي سماعات الأذن الجديدة حول الرقبة هذه الكثير من الابتكارات التكنولوجية في هيكلها النحيف والأنيق التي ستحبها بالتأكيد.

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فيما يلي بعض هذه الميزات وكيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها.



ليس ساعة أو ساعتين، بل يوم كامل من الاستخدام!



هل تشعر بالقلق من نفاد شحن سماعات الأذن الخاصة بك في منتصف أغنيتك المفضلة؟ نعم، مررنا جميعنا بهذا الموقف، خاصةً مع استخدام المزيد من سماعات الأذن اللاسلكية اليوم.

ولكن مع سماعات HUAWEI FreeLace Pro، سيكون الأمر بسيطًا، كأن تقوم بشحنها مرة واحدة، والاستمتاع بما يصل إلى 24 ساعة من الموسيقى والترفيه دون انقطاع! بهذه الطريقة لن تضطر إلى التوقف عن الاستماع لسماعات الأذن أثناء التنقل.

عند الحديث عن الشحن أثناء التنقل، يمكنك أيضًا توصيل سماعات HUAWEI FreeLace Pro بجهاز متوافق مع منفذ USB من النوع C وسيبدأ الشحن على الفور. أفضل جزء؟ يمكن أن يمنحك الشحن لمدة 5 دقائق، 5 ساعات من الاستخدام المستمر!





ترغب بعزل كل شخص آخر؟ قم بتشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة

لا شيء يعيق الاستماع إلى نغماتك أكثر من الأصوات غير المرغوب فيها من حولك.

ومع ذلك، مع سماعات HUAWEI FreeLace Pro، يمكنك ببساطة تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة لعزل أصوات الأشخاص الآخرين من حولك على الفور. أصبح هذا ممكنًا مع إعداد الميكروفونات المزدوجة لإلغاء الضوضاء النشطة.



ولكن هذا ليس كل شيء، لأن سماعات HUAWEI FreeLace Pro تركز على تحسين تجربة الاتصال أيضًا. يتم ذلك باستخدام إعداد إلغاء الضوضاء ثلاثي الميكروفون لالتقاط صوتك بوضوح.

تولد سماعات الأذن أيضًا موجات صوتية لتمكين إلغاء الضوضاء، مما يؤدي إلى تحسين الوضوح وأداء أكبر في إلغاء الضوضاء المحيطة واضطراب الرياح. مع استكمالها بأنبوب الجهير المخصص في الخلف، يمكنك الاستمتاع بتجربة صوتية غنية مع صوت جهير عميق ونطاق ترددٍ عالٍ. ببساطة، اختر أغنية واستمتع بها بجودة عالية مذهلة.



قم بتوصيلها بهاتفك لإقران سريع وسهل



تحتوي سماعات HUAWEI FreeLace Pro على صندوق تحكم مدمج في تصميم سماعة طوق حول الرقبة، والذي يمكن فتحه للكشف عن قابس USB من النوع C.

بمجرد توصيله بهاتف ذكي متوافق، مثل هاتف HUAWEI P40 Proعلى سبيل المثال، ستتصل سماعات الأذن على الفور بمساعدة تقنية HUAWEI HiPair بضغطة زر في نافذة مطالبة الاتصال.

الأمر بهذه السهولة! أفضل جزء هو أن هذه أيضًا طريقة لشحن سماعات الأذن. هذا يعني أن كل ما عليك فعله هو توصيله بمنفذ USB من النوع C لأي جهاز مثل الهاتف الذكي أو الحاسوب الشخصي أو الجهاز اللوحي وسيبدأ شحن سماعات HUAWEI FreeLace Pro على الفور حتى لا تحتاج إلى حمل أي شواحن أو كابلات.









لا تفضل التحويل بين جهازين؟ لماذا لا تتصل بكليهما؟



نقطة أخرى مع سماعات الأذن اللاسلكية هي الاتصال المحدود. في الأساس، ستحتاج دائمًا إلى قطع الاتصال بجهاز واحد لاستخدامه على جهاز آخر. ومع ذلك، مع سماعات HUAWEI FreeLace Pro، يمكنك توصيل جهازين. على سبيل المثال، يمكنك توصيله بهاتفك وجهازك اللوحي في الوقت نفسه.



استمتع بالألعاب مع زمن انتقال منخفض



سيحب مُحبي ألعاب الهواتف الذكية سماعات HUAWEI FreeLace Pro، لا سيما بسبب وضع الألعاب بوقت انتقال منخفض Low-Latency Gaming Mode. مع تشغيل هذا الوضع، لن يتأخر أي صوت، وهو أمر ذو فائدة كبيرة خاصة أثناء لعب ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت.



أظهرها بأسلوب حقيقي



سماعات HUAWEI FreeLace Pro أنيقة وعصرية. يتضح هذا من خلال تصميمها وألوانها الفريدة التي تضفي على الرُقي العام. على سبيل المثال، تقوم المفاتيح المغناطيسية المضمّنة في الجزء الخلفي من سماعات الأذن تلقائيًا بتثبيت وسادتي الأذن معًا عندما لا تكون قيد الاستخدام، وتضعهما بدقة على صدرك. لن يبدو هذا أنيقًا فحسب، بل سيحافظ أيضًا على عمر البطارية بإيقاف التشغيل.

تمتلئ السماعات بالميزات المتوفرة بسهولة لإبراز بعضًا من أفضل جودة الصوت والراحة في الارتداء، مما يجعلها خيارًا رائعًا لسماعات الأذن ذات الرقبة.



تتوفر سماعة HUAWEI FreeLace Pro حاليًا في الأردن بسعر 89 دينارًا، بألوان الأخضر الجنزاري، ساكورا الوردي، والجرافيت الأسود، ويمكنك شراؤها عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



