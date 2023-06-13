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الثلاثاء، 13-06-2023 02:47 م

بعنوان كابيتال بنك يطلق برنامج Capital MD مخصصاً للقطاع الطبي لتسهيل معاملات أعضاءه المصرفية

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الوكيل الإخباري - أطلق كابيتال بنك برنامجا Capital MD وهو برنامج مخصص للقطاع الطبي تابع لـ Health and Wealth والمصمم خصيصاً للأطباء أصحاب الاختصاص وأصحاب العيادات، يشمل مجموعة من الخدمات المصرفية والاستشارية والتأمينية بمزايا حصرية تلبي احتياجاتهم العملية والحياتية اليومية.
ويمكن للأطباء الراغبين بالانضمام لهذا البرنامج، الاستمتاع بمزاياه الحصرية والفريدة من نوعها، حيث يوفر هذا البرنامج على صعيد الخدمات الاستشارية؛ مدير حساب مخصص، ومزايا استشارية متعددة، وإدارة محفظة الطبيب الاستثمارية مع Capital Invest ، وتحصيل إيرادات العيادة من خلال أجهزة نقاط البيع بأفضل العمولات. (POS)

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وعلى صعيد الخدمات المصرفية، يتيح هذا البرنامج لأعضائه من الأطباء الحصول على برامج تمويل متنوعة بمزايا منافسة على كافة أنواع القروض  الشخصية والسكنية وتمويل شراء العيادات والاراضي وتمويل الايجار السنوي للعيادة وقروض السيارات بأسعار فائدة تفضيلية، إضافة إلى إصدار بطاقات فيزا الائتمانية بموافقات فورية.


كما يوفر البرنامج أيضاً خدمات تأمينية بأسعار تفضيلية تشمل:تأمين ضد الحوادث الشخصية، وتأمين حياة، وتأمين سفر، وتأمين منزلي.
وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، محمد عثمان: "يأتي إطلاق هذا البرنامج من قبل كابيتال بنك تقديراً لجهود الكوادر الطبية الأردنية في تقديم الرعاية الصحية اللائقة لأبناء هذا الوطن الغالي، ورغبة من البنك بتقديم تسهيلات والخدمات المصرفية المتنوعة التي تلبي احتياجات وتطلعاتهم ".


 وأضاف عثمان أن مثل هذه الحملات والعروض تساعد على توسيع قاعدة عملاء كابيتال بنك المتنامية وإدارة العلاقات معهم بشكل كفؤ وفعّال، وبما يعكس الصورة المشرقة عن المكانة المتميزة والمتقدمة التي يحتلها البنك في السوق المصرفي الأردني.

 




 

 


 

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