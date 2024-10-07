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بـ70 مليون دينار.. "المراعي" السعودية تستحوذ على "حمودة" الأردنية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 11:36 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة المراعي، عن توقيع اتفاقية استحواذ من خلال شركة طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة، التابعة لها، للاستحواذ على حصة نسبتها 100% من أسهم شركة حموده للصناعات الغذائية الأردنية بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون ريال – 70 مليون دينارا- "خاضعة للتعديل".

وقالت "المراعي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن شركة حموده للصناعات الغذائية هي شركة رائدة في مجال الألبان والأجبان، ولها تاريخ طويل يزيد عن 50 عامًا في السوق الأردنية.

وأضافت أن هذا الاستحواذ يعزز من مكانة "المراعي" في الأردن وتتوافق مع استراتيجية النمو التي أعلنتها الشركة في وقت سابق من هذا العام للحفاظ على النمو المستدام في الأسواق الرئيسية.

قالت "المراعي"، إنها من خلال الاستحواذ على شركة حموده للصناعات الغذائية، ستعزز قدرتها على خدمة العملاء بشكل أفضل في المنطقة، وتوسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها، والاستفادة من النطاق التشغيلي في الأردن لدفع نمو المبيعات والربحية.

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وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية.


وستكتمل عملية الاستحواذ بعد تحقق بعض الشروط التعاقدية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.


وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.

 
gnews

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