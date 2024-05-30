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الخميس، 30-05-2024 09:47 ص

بلَّش الصيف وسرايا العقبة ووتربارك تفتح أبوابها لموسم جديد في يونيو استمتعوا بأروع المغامرات والتجارب المائية

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الوكيل الإخباري - بلَّش الصيف، ومعه تبدأ مغامرات "سرايا العقبة ووتربارك" التي تستعد لإعادة فتح أبوابها لموسم صيفي جديد مليء بالإثارة في الأول من يونيو.

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تُعد هذه الوجهة المائية الفريدة من نوعها في العقبة، والتي تقدم تجربة مائية استثنائية في الأردن، المكان المثالي للعائلات للاستمتاع بأكثر من 25 لعبة ومنزلقة مائية ومرفق ترفيهي.

سيتمكن زوار "سرايا العقبة ووتربارك" من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الألعاب والمرافق المائية المستوحاة من أبرز المعالم الثقافية والأثرية في الأردن، مثل وادي رم، والبتراء، ومدينة جرش. ومن بين التجارب الاستثنائية التي تنتظر الزوار، نجد نهر المغامراتالتي تأخذ الضيوف في رحلة سريعة ومثيرة على متن عوامةٍ منفردة، أو بصحبة اصدقائكم في المغامرة على عوامةٍ لشخصين، عبر "نهر المغامرات" نزولاً من قمة "جبل نيبو". هذه المنزلقة المائيّة المكشوفة مغامرةٌ مذهلة تناسب جميع أفراد العائلة.ودوامة المياه البيضاء التي تقدم تجربة مثيرة عبر المنزلقة المائيّة التي ستقود الزوار إلى الدوامة، ليستمتعوا بالدوران في حلقات قبل السقوط في حوض السباحة،وعفرا سبلاشالذي ينقل الزوار عبر أنبوب على متن هذه المنزلقة الحلزونيّة المدهشة، التي ستقود الزوار إلى حمامات عفرا وتيارات الشوبك المتداخلةليواجهوا مفاجآت مائية مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار تذوق أشهى المأكولات والاستمتاع بعروض ترفيهية حية تناسب جميع أفراد العائلة.

أطلقت "سرايا العقبة ووتربارك" البطاقة الموسمية التي تمنح الزوار فرصة للاستمتاع بمزيد من المرح والترفيه طوال الموسم. حاملو عضوية "البطاقة الموسمية" سيحصلون على خصومات ومزايا إضافية، بما في ذلك خصم 20% على تجارب الطعام والشراب والتسوق. يمكن الحصول على البطاقة الموسمية مقابل 100 دينار، والتي تتيح لحامليها دخول غير محدود إلى المدينة المائية حتى نهاية الموسم.

يمكن للزوار من جميع الأعمار الاستمتاع بتجارب مائية ممتعة ومثيرة خلال فصل الصيف. أسعار التذاكر للكبار تبلغ 20 دينارًا ليوم واحد، وللصغار 15 دينارًا، ويمكن إضافة وجبة كومبو ومنشفة مقابل 5 دنانير فقط.

ولإضفاء المزيد من البهجة للعائلات، تقدم "سرايا العقبة ووتربارك" باقات عائلية مميزة تشمل أربع تذاكر دخول، وهدايا من سوق السيق، وخدمة استئجار الخزائن والمناشف، ووجبات كومبو تلبي جميع الأذواق، مما يجعلها تجربة ترفيهية استثنائية.

تقع "سرايا العقبة ووتربارك" في قلب مدينة العقبة، وتعتبر الأكبر في المملكة بمساحة 28,500 متر مربع. مع إعادة افتتاحها، سيكون الزوار على موعد مع العديد من التجارب المائية الترفيهية خلال الموسم الجديد في المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن. بلَّش الصيف، ولا تفوتوا فرصة الاستمتاع بأفضل مغامرات مائية هذا الموسم!

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.


 




 

 


 

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