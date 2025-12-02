بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 10 جامعات.. زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يختتمان بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات

وتندرج هذه البطولة ضمن رؤية واستراتيجية شركة زين الأردن الرامية إلى تنويع اقتصاد المملكة والمساهمة في خلق فُرص عمل ورفع مساهمة القِطاع الواعد في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا ووجهة بارزة على خارطة الرياضات الإلكترونية عربياً وإقليمياً، إذ تسعى شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo)) إلى تعزيز الصناعات الإبداعية وتوسيع نِطاق عقد واستضافة البطولات في هذا المجال بما يُسهم بتوسيع المجال أمام المواهب الأردنية الشابة لتسليط الضوء عليها وإبرازها في كافة المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأُقيمت التصفيات النهائية في مقر الاتحاد في قُبة الألعاب الإلكترونية (The ARC) بمجمع الملك الحُسين للأعمال، حيث توّج سمو الأمير عمر بن فيصل الفائزات والفائزين في منافسات لعبة (EA SPORTS FC 26) بعد خوضهم مراحل تأهيلية شهدت مُنافسات قوية في 10 جامعات وصولاً إلى اليوم الختامي الذي ضم 20 لاعبة ولاعباً.
وحصلت ليديا العفيشات من جامعة عمّان الأهلية على المركز الأول عن فئة الإناث، كما حصلت روند أبو حسنة من جامعة العلوم التطبيقية على المركز الثاني، فيما حلّت جنى آل سيف من جامعة البترا بالمركز الثالث، وعن فئة الذكور حصل راكان قبيوي من الجامعة الألمانية الأردنية على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني معتصم الحاج من جامعة العلوم التطبيقية، فيما حصل حمزة الصرايرة من الجامعة الأردنية على المركز الثالث.
وحظيت البطولات التي ينظّمها ويشارك بها مركز زين للرياضات الإلكترونية وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي كافة بمشاهدات من قِبل الشباب وهواة الألعاب الإلكترونية تخطّت الـ 12 مليون مشاهدة.
