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بمعايير عالمية وهوية عصرية... كيا الأردن تفتتح فرع العقبة بحلته الجديدة

بمعايير عالمية وهوية عصرية... كيا الأردن تفتتح فرع العقبة بحلته الجديدة
بمعايير عالمية وهوية عصرية... كيا الأردن تفتتح فرع العقبة بحلته الجديدة
السبت، 13-06-2026 01:38 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت الشركة الوطنية العربية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة كيا في الأردن، فرع كيا في مدينة العقبة بحلته الجديدة، وذلك بحضور عطوفة الدكتور محمد عبد الودود أبو عمر، مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعدد من المسؤولين والشركاء والعملاء وممثلي وسائل الإعلام. ويأتي هذا الافتتاح بعد تنفيذ مشروع تجديد شامل للفرع وفق الهوية العالمية الجديدة لعلامة كيا، بما يجسد أحدث المعايير المعتمدة عالمياً ويعكس التوجه المستقبلي للعلامة التجارية. ويضم الفرع منشأة متكاملة تشمل معرض السيارات، ومركز الصيانة، ومركز قطع الغيار، ضمن بيئة عصرية صُممت لتقديم تجربة متكاملة ومتميزة للعملاء.

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أكد عبد الفتاح زيدان، مدير معرض كيا العقبة، أن افتتاح الفرع بحلته الجديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة كيا في الأردن، ويعكس التزام الشركة تجاه السوق المحلي وعملائها في الجنوب. وأضاف أن إعادة تأهيل الفرع جاءت ليوفر تجربة أكثر راحة وسلاسة للعملاء، بما ينسجم مع الهوية العالمية الجديدة لكيا، ويرتقي بتجربة امتلاك سياراتها في الأردن.

 

من جانبه، أكد فيصل عليان، مدير التسويق والاتصالات في كيا الأردن، أن المشروع يأتي ضمن رؤية المجموعة للتجديد المستمر ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن تحديث الفرع تم وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة من شركة كيا العالمية. وأضاف أن الفرع الجديد يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة عملاء استثنائية وخدمات متكاملة، مع الاستمرار في الاستثمار لتطوير المرافق وتعزيز ثقة العملاء. ويجسد افتتاح فرع العقبة بحلته الجديدة استمرار التزام الشركة الوطنية العربية للسيارات بتعزيز حضور علامة كيا في المملكة، وتقديم مرافق متطورة وخدمات عالمية المستوى تلبي تطلعات العملاء، وتواكب المكانة المتنامية التي تحتلها كيا كإحدى أبرز العلامات العالمية في قطاع السيارات.

 


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