بمناسبة عيد الاستقلال الاردنية للطيران تتميز بعروضها

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عرض خاص وحصري ناشره على مواقع التواصل الاجتماعي التالي:

" بمناسبة #عيد_الاستقلال الـ 77 " سافر الى #القاهره او #الشارقه ب 77 دينار فقط مع الأردنية للطيران شامل الضرائب

ثبت حجزك و احجز تذكرتك الخميس 25/5 و سافر بالموعد الي بتختاره"

المقاعد محدودة!!



للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :

06-5501760

فرع وسط البلد:

0777066115

فرع العقبة:

0777660119

للحجز و الاسفسار عن طريق الواتساب :

0777777735

كما يمكنك الدخول عن طريق موقعنا الإلكتروني :

www.jordanaviation.jo



ولمتابعة كل جديد متابعة صفحاتها عبر الفيس بوك و الإنستغرام (الشركة الاردنية للطيران Jordan Aviation) او من خلال الموقع الالكتروني www.jordanaviation.jo

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