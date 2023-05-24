الأربعاء 24-05-2023
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الأربعاء، 24-05-2023 05:52 م

بمناسبة عيد الاستقلال الاردنية للطيران تتميز بعروضها

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الوكيل الاخباري -  أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عرض خاص وحصري ناشره على مواقع التواصل الاجتماعي التالي:
" بمناسبة #عيد_الاستقلال الـ 77 " سافر الى #القاهره او #الشارقه ب 77 دينار فقط مع الأردنية للطيران شامل الضرائب 
ثبت حجزك و احجز تذكرتك الخميس 25/5 و سافر بالموعد الي بتختاره" 
المقاعد محدودة!!

للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
 06-5501760 
فرع وسط البلد:
0777066115 
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاسفسار عن طريق الواتساب :
 0777777735  
كما يمكنك الدخول عن طريق موقعنا الإلكتروني :
www.jordanaviation.jo

ولمتابعة كل جديد متابعة صفحاتها عبر الفيس بوك و الإنستغرام  (الشركة الاردنية للطيران Jordan Aviation) او من خلال الموقع الالكتروني www.jordanaviation.jo

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