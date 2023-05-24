بمناسبة عيد الاستقلال الاردنية للطيران تتميز بعروضها

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عرض خاص وحصري ناشره على مواقع التواصل الاجتماعي التالي:
" بمناسبة #عيد_الاستقلال الـ 77 " سافر الى #القاهره او #الشارقه ب 77 دينار فقط مع الأردنية للطيران شامل الضرائب
ثبت حجزك و احجز تذكرتك الخميس 25/5 و سافر بالموعد الي بتختاره"
المقاعد محدودة!!
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاسفسار عن طريق الواتساب :
0777777735
كما يمكنك الدخول عن طريق موقعنا الإلكتروني :
www.jordanaviation.jo
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