بمناسبة عيد ميلاد سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني أطال الله بعمره

الوكيل الإخباري -
أعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم تذاكر مجانية لمن يصادف ميلاده 30/1 وجاءت هذه اللفتة الجميلة من الشركة الأردنية للطيران تقديراً و محبة لجلالة الملك.اضافة اعلان
كما انها أعلنت انه بأمكان مواليد 30/1 الحضور لأستلام تذاكرهم يوم الأثنين 30/1 في مقر الشركة الرئيسي الواقع في أم أذينة
وكل عام وقائد الوطن والوطن بألف خير
ولمزيد من المعلومات : الموقع الألكتروني: https://www.jordanaviation.jo/
call us: +962 6 550 1760
وصفحاتها على مواقع التواصل الأجتماعي : الشركة الاردنية للطيران Jordan Aviation