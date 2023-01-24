الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

تعميم من التربية حول تكليف معلمي الاضافي

الثلاثاء، 24-01-2023 02:32 م

بمناسبة عيد ميلاد سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني أطال الله بعمره

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم تذاكر مجانية لمن يصادف ميلاده 30/1 وجاءت هذه اللفتة الجميلة من الشركة الأردنية للطيران تقديراً و محبة لجلالة الملك.اضافة اعلان


كما انها أعلنت انه بأمكان مواليد 30/1 الحضور لأستلام تذاكرهم يوم الأثنين 30/1 في مقر الشركة الرئيسي الواقع في أم أذينة

وكل عام وقائد الوطن والوطن بألف خير


ولمزيد من المعلومات : الموقع الألكتروني: https://www.jordanaviation.jo/ 
  call us: +962 6 550 1760


وصفحاتها على مواقع التواصل الأجتماعي : الشركة الاردنية للطيران Jordan Aviation

 




 

 


 

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