بنك الأردن الراعي البرونزي للنسخة الـ14 من مسابقة المحارب السنوية لعام 2025

وقد جاءت رعاية بنك الأردن للمسابقة التي تعد من أكبر تجمعات وحدات النخبة على مستوى العالم وأكثرها تحدياً وواقعية من نوعها، امتداداً لمسيرة الشراكة الطويلة التي تجمع البنك بمركز KASOTC منذ سنوات، والتي حرص البنك في إطارها على المساهمة المحورية في إنجاح إقامة هذه الفعالية المرموقة كداعم بارز لها على مر السنوات.
وتجسد هذه الرعاية التزام البنك بتعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية المختلفة ومساندتها بصفة مستمرة في تنفيذ نشاطاتها، لا سيما المؤسسات المتخصصة في المجال العسكري والدفاعي، الذي يرتبط بأمن المملكة واستقرارها، والذي يوليه البنك اهتماماً بالغاً باعتباره جزءاً من مسؤولياته الوطنية والمجتمعية، ما يعزز حضوره في المحافل ويبرز دور المملكة العالمي المؤثر في هذا المجال الحيوي.
وتعد مسابقة المحارب السنوية من أهم البرامج المتخصصة في استعراض وتطوير قدرات ومهارات قوات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية ووحدات مكافحة الإرهاب لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، ورفع جاهزيتها لتلبية متطلبات البيئات العملياتية المختلفة، والاطلاع على القدرات والإمكانيات التكنولوجية، وتعزيز فرص التعاون الأمني.
ويُذكر أن بنك الأردن تأسس عام 1960 وكان من أوائل البنوك الوطنية الأردنية، وتطوّر منذ ذلك الحين ليصبح مؤسسة مالية إقليمية رائدة مع خطط طموحة للتوسع في أسواق جديدة، بما يعكس مكانته المرموقة وريادته المستمرة في القطاع المصرفي.
