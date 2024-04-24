بنك الأردن الراعي الرسمي لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024

الوكيل الاخباري - أعلن بنك الأردن عن توقيع اتفاقية الرعاية الرسمية والحصرية لفئة قطاع البنوك لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي، والذي سينطلق للعام الجاري 2024 خلال الفترة من 2-4 أيار تحت عنوان: ”National Heritage“.



وقد وقع الإتفاقية كل من المدير العام لبنك الأردن، صالح حماد، ومدير إدارة برنامج الأولمبياد الدكتور ماجد حمد. ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك على صعيد رعاية المبادرات المجتمعية التنموية التي من شأنها تعزيز التعليم وتطوير الفكر الإبداعي والتشجيع على التواصل الثقافي.

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وأكد مدير عام بنك الأردن، صالح حماد، على الدور الفعال لهذا لحدث العالمي لما له من أثر ايجابي على المشاركين ولدوره بالارتقاء بالمهارات اللغوية لديهم، قائلاً: "إن رعايتنا لهذا الحدث تعكس التزامنا القوي واهتمامنا الكبير في البنك بالأنشطة التي تعنى بتنمية وتطوير المهارات لدى الشباب في الأردن من خلال تشجيعهم على تعلم اللغة الإنجليزية بطرق خلاقة وابتكارية والتي تعد الركيزة الأساسية التي تٌبنى عليها جميع برامج التنمية والتطوير في المجتمع.”



وأضاف:" كل الشكر والتقدير لكافة الجهات القائمة على هذا الأولمبياد لما تبذله من جهود مميزة لإنجاح هذه المبادرة العالمية الرائدة والتي تشهد في كل عام مشاركة واسعة من مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية من الأردن ودول العالم.”



ومن جانبه أعرب الدكتور ماجد حمد عن فخره بالثقة والرعاية المقدمة من بنك الأردن والذي يعد أحد أعرق المؤسسات المصرفية، والتي تجسد مفهوم التعاون والتشاركية في الإنجاز لمؤازرة الشباب الذي يمثل الأمل للتغيير الإيجابي في وطنه.

وأوضح بأن أولمبياد اللغة الانجليزية هو الحدث الأهم من نوعه على خارطة العالم التعليمية في مجال اللغة الإنجليزية؛ حيث يشكل الأولمبياد الحافز المباشر للطلبة على الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة وممتعة وكذلك الارتقاء بالمهارات اللغوية في مجال اللغة الإنجليزية وإيجاد الحلول الإبداعية وفق منهجية البحث العلمي السليمة وخدمة مجتمعهم المحلي وإتقانهم للتعبير بلغة الجسد.