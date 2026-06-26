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بنك الأردن يتوّج مسيرة ستة عقود من الإنجاز بتكريم من جمعية البنوك

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جانب من التكريم
الجمعة، 26-06-2026 12:04 ص

الوكيل الإخباري- أضاف بنك الأردن إنجازاً جديداً إلى مسيرته الممتدة لأكثر من ستة عقود، بتكريم من جمعية البنوك في الأردن تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم وتطوير القطاع المصرفي الأردني، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الجمعية بمناسبة نيلها وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، برعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس.

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ويجسد هذا التكريم الدور الريادي الذي اضطلع به البنك منذ تأسيسه عام 1960 في دعم القطاع المصرفي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والشمول المالي على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال إسهاماته في ترسيخ متانة القطاع المصرفي الأردني وتعزيز الثقة به، إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتحفيز النمو الاجتماعي، وتعزيز الشمول المالي.


كما يعكس التكريم الدور المحوري الذي يواصل البنك القيام به في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وتطورات الصناعة المصرفية، عبر توفير التمويلات لمختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والمشاريع التنموية والتمويل الأخضر والمستدام، إلى جانب تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية للأفراد والشركات في الأردن وفلسطين والبحرين والعراق وسوريا من خلال شبكة فروعه وشركاته التابعة.


وعلى امتداد مسيرته، تبنى البنك نهج التطوير والتحسين المستمر وتعزيز المرونة المؤسسية، بما يدعم كفاءة أعماله ويرفع قدرته التنافسية ويعزز مساهمته في تحقيق الأولويات الوطنية وإضافة القيمة للاقتصاد. واستند هذا النهج إلى الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار المالي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز تجربة العملاء، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.


وفي إطار رؤيته المستقبلية، يواصل البنك تنفيذ خططه التوسعية التي تجمع بين الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والتوسع الجغرافي، حيث يستعد خلال العام الجاري لافتتاح أول فروعه في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعزز حضوره الإقليمي وتدعم قدرته على مواصلة النمو وترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الأردنية والإقليمية، انسجاماً مع نهجه القائم على التميز والتفوق في مختلف أعماله وأنشطته.

gnews

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