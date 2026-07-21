بنك الأردن يحصد جائزة «أفضل بنك في الأردن لخدمات الأوراق المالية لعام 2026» من مجلة Euromoney

وجاءت الجائزة ضمن فئة خدمات الأوراق المالية (الحفظ الأمين) تقديرا لنجاح بنك الأردن في بناء منظومة متكاملة من خدمات الحفظ الأمين وخدمات الأوراق المالية التي تستند إلى الخبرات المتخصصة والكفاءة التشغيلية والبنية التقنية المتقدمة.
و يقدم البنك باقة شاملة من الخدمات تشمل تسوية الأوراق المالية، وحفظ الأصول المالية، وإدارة اجراءات الشركات، وتحصيل وتوزيع الأرباح، وإعداد التقارير الدورية، إلى جانب تزويد العملاء بالمعلومات والمستجدات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتعزز كفاءة إدارة محافظهم المالية.
واستند منح الجائزة الى عملية تقييم أجرتها مجلة Euromoney شملت معايير رئيسية أبرزها جودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية، والقدرات التقنية، ومدى قدرة البنك على تلبية احتياجات العملاء ومواكبة التطورات في الأسواق المالية.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية البنك في تطوير حلول متخصصة تجمع بين الخبرة المصرفية والاستثمارية والتقنيات الحديثة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للعملاء ويدعم مكانة البنك كشريك مالي موثوق للمؤسسات والمستثمرين.
ويواصل بنك الأردن الاستثمار في تطوير قدراته التشغيلية والرقمية وتعزيز خبراته المتخصصة، بما يدعم نمو القطاع المالي والاستثماري في المملكة، ويرفع من تنافسية السوق الأردنية وجاذبيتها أمام الاستثمارات المؤسسية.
ويُعد بنك الأردن من المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة، حيث تمتد خبرته لأكثر من ستة عقود، قدم خلالها مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية والاستثمارية للأفراد والشركات والمؤسسات، وأسهم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو في مختلف القطاعات.
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