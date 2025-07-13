بنك الأردن يحصل على جائزة "أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025" من جلوبال فاينانس للمرة الثانية على التوالي

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الوكيل الإخباري- في إنجاز جديد يعكس التزامه بالتميز وتقديم خدمات مصرفية متخصصة بمعايير عالمية، حصل بنك الأردن على جائزة "أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025" من مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance)المجلة المالية العالمية ومقرها نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد من أبرز المراجع المهنية في تقييم الأداء المالي والمصرفي على مستوى العالم. اضافة اعلان





ويُعد هذا الفوز تتويجًا للعام الثاني على التوالي، والرابع في تاريخ بنك الأردن بهذه الجائزة المرموقة، بعد حصوله عليها في أعوام 2016، 2019، و2024. ويعكس هذا الإنجاز الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك خلال عام 2024، حيث خضع البنك لتقييم شامل أجرته المجلة شمل جودة وكفاءة الخدمات، والقدرة على تلبية متطلبات العملاء المحليين والدوليين، واستمرارية الأعمال، ومستوى التكامل التقني في تقديم الخدمة. وقد اعتمد التقييم على تحليلات متخصصة أعدها فريق التحرير في المجلة، إلى جانب استطلاعات رأي شارك فيها محللون ماليون واستشاريون ومدراء تنفيذيون من قطاعات مالية مختلفة.



ويُقدم بنك الأردن خدمات الحافظ الأمين منذ عام 2014، وقد استطاع من خلالها أن يوفر للمستثمرين المحليين والدوليين حلولاً متكاملة تشمل حماية أصول العملاء، ادارة محافظ العملاء، توفير تحديثات منتظمة عن أخبار السوق، إعداد تقارير شاملة، وتسوية عمليات البيع والشراء في سوق الأوراق المالية نيابة عن العملاء. ويشرف على هذه الخدمات فريق محترف يتميز بخبرة فنية متخصصة، مدعوم ببنية تحتية تقنية حديثة وسياسات تشغيل متقدمة، تضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والمهنية.



وتُعد الجائزة دليلاً على الجهود المستمرة التي يبذلها بنك الأردن لتعزيز ريادته في قطاع خدمات الحفظ الأمين، وسعيه الدائم لتوسيع نطاق هذه الخدمات بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الحديثة. وقد حرص البنك على تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال الاستثمار المستمر في التقنية، وتحديث الإجراءات التشغيلية، وتقديم تجربة مصرفية متميزة ترتكز إلى الابتكار والموثوقية.



ويُعد بنك الأردن من أعرق المؤسسات المصرفية في المملكة، حيث تأسس عام 1960 ليكون من أوائل البنوك الوطنية. وقد تطوّر البنك على مر العقود ليغدو مؤسسة مالية إقليمية رائدة، تنشط أعماله اليوم في عدة أسواق تشمل البحرين، سوريا، العراق، وفلسطين، إلى جانب السوق الأردني، مع خطط طموحة للتوسع المستقبلي في أسواق جديدة.