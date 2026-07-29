بنك الأردن يحول سداد الفواتير عبر تطبيق BOJ Mobile إلى تجربة أكثر مكافأة مع حملة ”فواتيرك بتكبر جائزتك“

وتأتي الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الجاري 2026، امتداداً لنهج البنك في تعزيز الاستفادة من خدماته الرقمية، وإثراء لتجربة عملائه المصرفية، بمنحهم العديد من المكافآت الحصرية والجوائز القيمة التي تضاف للمزايا التي تسهل وتسرع إنجازات المعاملات المالية اليومية بكفاءة ومرونة.
وتعد الحملة جزءاً من سلسلة حملات متنوعة يسعى البنك من خلالها لتحفيز المجتمع نحو الاعتماد على المدفوعات الرقمية، وذلك في إطار استراتيجيته الداعمة للتحول والاقتصاد الرقمي في المملكة.
ويعد تطبيق BOJ Mobile الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات الرسمية، والذي يواصل البنك إثراءه وتطويره بشكل مستمر، منصة مصرفية رقمية متكاملة، تتيح للعملاء إدارة معاملاتهم المصرفية بمنتهى الأمان وفي أي وقت، بما يشمل متابعة الحسابات والأرصدة، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، وتسديد الفواتير إلكترونياً، وإدارة البطاقات، وفتح الحسابات وربط الودائع والوصول إلى كشوف الحسابات وغيرها من الخدمات المصصمة لتوفير تجربة مصرفية سلسة وفعالة.
ومع استمرار تطور مزايا ومكافآت الخدمات المصرفية الرقمية لديه، يدعو بنك الأردن عملاءه إلى إنجاز معاملاتهم اليومية، وسداد فواتيرهم عبر التطبيق بما يحول استخدامهم اليومي إلى مكافآت إضافية.
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