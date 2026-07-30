الخميس 2026-07-30 02:30 م

بنك الأردن يختتم مسابقة "توقعاتك وحسابك بربحوك 500 دينار" عبر تطبيق BOJ Mobile ويكافئ الرابحين بـ16 جائزة نقدية

بنك الأردن يختتم مسابقة "توقعاتك وحسابك بربحوك 500 دينار" عبر تطبيق BOJ Mobile ويكافئ الرابحين بـ16 جائزة نقدية
بنك الأردن يختتم مسابقة "توقعاتك وحسابك بربحوك 500 دينار" عبر تطبيق BOJ Mobile ويكافئ الرابحين بـ16 جائزة نقدية
الخميس، 30-07-2026 01:22 م

الوكيل الإخباري-   (عمّان، الأردن – 30 تموز 2026): اختتم بنك الأردن مسابقة التوقعات التفاعلية "توقعاتك وحسابك بربحوك 500 دينار"، التي أطلقها عبر تطبيقه البنكي BOJ Mobile، بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مقدماً من خلالها لعملائه وموظفيه من أصحاب حسابات التوفير فرصاً لربح جوائز نقدية.

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وقد قدم البنك من خلال المسابقة جائزة نقدية بقيمة 500 دينار أردني لكل من 16 رابحاً، أودعت كأرصدة إضافية في حساباتهم، وذلك بموجب سحبين، تم إجراؤهما خلال المونديال وبعد اختتام فعالياته، بما أتاح للمشاركين فرصاً متجددة للربح مع استمرار المنافسات.


وتميزت الحملة بسهولة المشاركة فيها من قبل أصحاب حسابات التوفير، وذلك من خلال الوصول إلى نافذة التوقعات على التطبيق الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات الرسمية، واختيار النتيجة المتوقعة لأي مباراة معلنة ومتاحة قبل إغلاق النافذة قبيل موعد انطلاق المباراة. ومع أول إجابة صحيحة يتأهل المشاركون للسحوبات على الجوائز، فيما تزداد فرصهم في الربح مع كل توقع صحيح آخر.


وقد جاءت الحملة التي تميزت بسهولة المشاركة والتأهل للسحوبات مع تسجيل أول توقع صحيح إثر الوصول إلى نافذة التوقعات على التطبيق واختيار النتيجة المتوقعة للمباراة المعلنة في حينه قبل إغلاق النافذة قبيل موعد انطلاق المباراة، في إطار حرص بنك الأردن على تقديم تجارب رقمية مبتكرة وتفاعلية، تعزز التواصل مع مستخدمي التطبيق، وتتجاوز الخدمات المصرفية والمعاملات المالية اليومية إلى تجارب ترتبط باهتمامات المستخدمين، لا سيما الرياضية والترفيهية منها، كما تقدم قيمة مضافة تعكس التزام البنك بمواصلة تطوير المزايا النوعية لحسابات التوفير لديه.


ومن خلال هذه الحملة، حوّل بنك الأردن أجواء الحماس التي رافقت بطولة كأس العالم إلى تجربة أتاحت لعملائه وموظفيه المشاركة في الحدث الرياضي العالمي والاستفادة من فرص ربح الجوائز، في تأكيد على توجه البنك نحو توظيف حلوله وقنواته الرقمية كمساحة للتفاعل الذي يضيف بعداً جديداً إلى العلاقة مع المستخدمين. ويواصل البنك تطوير تطبيق BOJ Mobile وإتاحة مجموعة متنوعة من المزايا الإضافية من خلال الحملات الخاصة التي يطلقها في المناسبات المختلفة، داعياً عملاءه إلى عدم تفويت فرصة الاستفادة من هذه المزايا والتجارب المتجددة.

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