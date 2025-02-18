بنك الأردن يدعم الاستثمار والتنمية المستدامة برعاية مؤتمر "مستقبل رقمي مستدام"

الوكيل الإخباري- رعى بنك الأردن مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل - نحو مستقبل رقمي مستدام 2025"، الذي نظمه مجلس الأعمال العراقي، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، وجمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية "إنتاج"، وافتتح فعالياته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات والشخصيات الاقتصادية والمالية وصناع القرار من الاردن والعراق.

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وتعكس رعاية بنك الأردن للمؤتمر الذي يجسد التوجيهات الملكية السامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، التزامه المستمر ليس فقط في إنجاح الفعاليات الهامة التي تشهدها المملكة، ودعم الحوارات الاقتصادية، بل وفي توسيع آفاق التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الاستثمار والتمويل المستدام بالتركز على التمويل الأخضر، إلى جانب تقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات الأسواق المتجددة، وتتماشى مع تطلعات الحكومتين الأردنية والعراقية بما يسهم في تحقيق النجاح المشترك.



وتنطوي رعاية البنك للمؤتمر على أهمية كبيرة، كونها تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز حضوره في السوقين الأردنية والعراقية، ولتوسيع شبكة علاقاته مع المستثمرين وصنّاع القرار، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تشكل فرصاً حقيقية للنمو.