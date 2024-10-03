بنك الأردن يدعم تعليم الأيتام والمحتاجين في الأردن وفلسطين بالتعاون مع جمعية لجنة اليتيم العربي

الوكيل الإخباري- في إطار التزامه بمسؤوليته المجتمعية، أعلن بنك الأردن عن توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية لجنة اليتيم العربي، لإطلاق صندوق تعليمي باسم البنك كجزء من برنامج الصناديق التعليمية التابع للجمعية، "بُنيان".

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وقع الاتفاقية المدير العام لبنك الأردن، السيد صالح حماد، ورئيس هيئة الإدارة لجمعية لجنة اليتيم العربي، المهندس خالد كنعان، بحضور عدد من ممثلي كلا الطرفين.



وتهدف الاتفاقية لمساعدة طلاب الجمعية من الأيتام والمحتاجين في الأردن وفلسطين على استكمال تعليمهم الأكاديمي والمهني، عن طريق منح دراسية غير مستردة يقدمها صندوق بنك الأردن على مدار عامين متتالين (2024 و2025)، بما يسهم في زيادة فرص حصول المستفيدين مستقبلاً على وظائف وتوفير مصدر دخل لهم ولعائلاتهم، وبالتالي ضمان حياة كريمة لهم. ويشمل الدعم المقدم من صندوق البنك: تمويل التعليم الجامعي، وتمويل برامج الدبلوم الفني والمهني، وتمويل برامج الزمالة المهنية والتقنية، فضلاً عن تمويل برامج التدريب بعد التعليم والتي تؤهل للتوظيف.



وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بنك الأردن لدعم المجتمعات المحلية التي يعمل فيها البنك ويحرص على خدمتها، بالتركيز على توفير فرص تعليمية متساوية للأيتام والمحتاجين، مما يؤهلهم لسوق العمل ويعزز اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع. وذلك انطلاقا من إيمان البنك بأهمية التعليم كأداة لتمكين الأجيال القادمة وتعزيز قدرات الشباب وتحقيق الأثر الإيجابي الدائم.