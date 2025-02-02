بنك الأردن يدعم حملة الشتاء ليساند الأطفال في القطاع بالشراكة مع تكية أم علي

ويساهم البنك من خلال هذا الدعم في توفير الدفء لعدد من الأسر المستفيدة من الحملة من الأهل في قطاع غزة، عبر تبرعه لتأمينها بالمعاطف والبطانيات التي شارك فريق من المتطوعين من موظفي البنك بعمليات تغليفها وتجهيزها من أجل شحنها وتسليمها بالتعاون والتنسيق مع كل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز إدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
ومن خلال هذه المبادرة التكافلية التي تمتد تأثيراتها الإيجابية لأبعد من مجرد توفير الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في غزة، يقدم بنك الأردن نموذجاً في العمل المشترك عبر تهيئته لفرص العمل التطوعي وإتاحتها أمام موظفيه، فضلاً عن مساندته للحملات والمشاريع الإنسانية، وعلى رأسها حملات تكية أم علي ومشاريع شريكها الاستراتيجي، دار أبو عبدالله، التي كانت المسؤولة عن حياكة المعاطف والبطانيات المقدمة ضمن الحملة، والتي حاكتها سيدات الدار، مما يساهم في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، بالإضافة لتقديم نموذج في الممارسات المهنية والمجتمعية الأخلاقية بما يشمل المشتريات المسؤولة والعمل التطوعي.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من برامج استراتيجية البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية الشاملة والمتسمة بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات والتفاعل مع القضايا المرتبطة بهذه المتغيرات، والتي تتمحور أهدافها حول دعم المجتمعات المحلية التي يعمل البنك ضمنها ويخدمها، كما أنها تعتبر استمراراً لمسيرة عطاء مستدام يحرص عبرها على تحقيق التكامل مع مختلف الجهات المعنية بالتمكين، كما يعمل من خلالها على مساندة كافة الفئات والقطاعات.
هذا ويستمر بنك الأردن بتأدية دوره الإغاثي الذي عهد عنه خلال مسيرة من العطاء الممتد لأكثر من ستة عقود، والذي جسد ولا يزال عبره قيمه وممارساته المهنية والمجتمعية والأخلاقية، بالإضافة لترجمة امتثاله لبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي يركز عليها ضمن أهدافه الاستراتيجية.
تكمن أهمية هذه المبادرة المستمرة من البنك عاماً بعد عام في دعم نطاق عمل تكية أم علي، التي تواصل حملتها الشتوية السنوية لتأمين مستلزمات الشتاء الأساسية للأسر المحتاجة في الأردن وقطاع غزة. ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي تقدم الدعم الغذائي المستدام لنحو 20,000 أسرة شهرياً تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة. يتم ذلك من خلال إيصال طرود غذائية شهرية على مدار العام، حيث يحتوي كل طرد على 20 مادة غذائية أساسية تلبّي احتياجات الأسرة الغذائية طوال الشهر.
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