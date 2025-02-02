بنك الأردن يدعم حملة الشتاء ليساند الأطفال في القطاع بالشراكة مع تكية أم علي

الوكيل الإخباري- قدم بنك الأردن دعمه لحملة شتاء 2024/2025 التي أطلقتها تكية أم علي لتأمين مستلزمات الشتاء الأساسية للأسر المحتاجة في الأردن وقطاع غزة تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة"، وذلك امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الطرفين منذ سنوات.

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ويساهم البنك من خلال هذا الدعم في توفير الدفء لعدد من الأسر المستفيدة من الحملة من الأهل في قطاع غزة، عبر تبرعه لتأمينها بالمعاطف والبطانيات التي شارك فريق من المتطوعين من موظفي البنك بعمليات تغليفها وتجهيزها من أجل شحنها وتسليمها بالتعاون والتنسيق مع كل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز إدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.



ومن خلال هذه المبادرة التكافلية التي تمتد تأثيراتها الإيجابية لأبعد من مجرد توفير الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في غزة، يقدم بنك الأردن نموذجاً في العمل المشترك عبر تهيئته لفرص العمل التطوعي وإتاحتها أمام موظفيه، فضلاً عن مساندته للحملات والمشاريع الإنسانية، وعلى رأسها حملات تكية أم علي ومشاريع شريكها الاستراتيجي، دار أبو عبدالله، التي كانت المسؤولة عن حياكة المعاطف والبطانيات المقدمة ضمن الحملة، والتي حاكتها سيدات الدار، مما يساهم في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، بالإضافة لتقديم نموذج في الممارسات المهنية والمجتمعية الأخلاقية بما يشمل المشتريات المسؤولة والعمل التطوعي.



وتعد هذه المبادرة جزءاً من برامج استراتيجية البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية الشاملة والمتسمة بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات والتفاعل مع القضايا المرتبطة بهذه المتغيرات، والتي تتمحور أهدافها حول دعم المجتمعات المحلية التي يعمل البنك ضمنها ويخدمها، كما أنها تعتبر استمراراً لمسيرة عطاء مستدام يحرص عبرها على تحقيق التكامل مع مختلف الجهات المعنية بالتمكين، كما يعمل من خلالها على مساندة كافة الفئات والقطاعات.



هذا ويستمر بنك الأردن بتأدية دوره الإغاثي الذي عهد عنه خلال مسيرة من العطاء الممتد لأكثر من ستة عقود، والذي جسد ولا يزال عبره قيمه وممارساته المهنية والمجتمعية والأخلاقية، بالإضافة لترجمة امتثاله لبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي يركز عليها ضمن أهدافه الاستراتيجية.