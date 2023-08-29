الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

استقرار معظم أسعار الخضار مع ارتفاع الفلفل الحلو والكوسا الثلاثاء

تعرف على عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له

فلسطين .. إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

مجلس النواب يتجه لإقرار البيانات الشخصية كما جاء من الأعيان

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

الثلاثاء، 29-08-2023 11:39 ص

بنك الأردن يدعم حملة "حقيبتي 8" بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية

B52A0028


الوكيل الإخباري بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، دعم بنك الأردن مشروع "حقيبتي 8"، التي تنفذها جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية تحت شعار #احملها عني، وذلك امتداداً لدوره التنموي والإنساني الذي يجسد معه أواصر التكافل والتضامن مع مختلف الشرائح المجتمعية خاصة في المناطق الأقل حظاً، والذي يركز ضمنه على رعاية الطلاب والمساهمة في تقليص العبء عن أولياء أمورهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.اضافة اعلان


وفي إطار هذا الدعم، قدم بنك الأردن بمشاركة موظفيه،300 حقيبة مدرسية مجهزة بكافة المستلزمات الأساسية للدراسة، مشتملة على القرطاسية المتكاملة، مسلماً إياها للطلاب المستفيدين منها، والذين توزعوا على المدارس الحكومية في منطقة الأغوار الجنوبية ومخيم إربد.

ويعبّر دعم البنك لمشروع"حقيبتي 8"، عن انخراط البنك على نحو كبير بتوسيع مظلة الشمول التعليمي، لإيمانه بأن التعليم حق إنساني أساسي، خاصة في ظل أهميته باعتباره اللبنة الأولى لخلق الأجيال المتعلمة والقادرة على المشاركة التنموية، وبأن إتاحة التعليم لكل الطلاب مهما كانت ظروفهم، إنما هو مهمة تشاركية واجبة على الجميع، وهو ما يتماشى مع برامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، كما يجسد نموذجاً للشراكات الفاعلة للتصدي للتحديات المجتمعية المختلفة.

ويشار إلى أن مشروع "حقيبتي 8" تعتبر من المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية في كل عام منذ 8 أعوام على التوالي، والتي تهدف عبرها لدعم طلبة المدارس من الأسر الفقيرة وأسر الأيتام، عبر تزويدهم بحقيبة تسهل التحاقهم بمدارسهم في بداية عامهم الدراسي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
TM Roh Opens Watch6 2

سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch6 Astro في أكبر سوق تفاعلي لتجربة Galaxy في المنطقة

9M6A6991

"جورامكو" تعلن عن تعاون جديد يجمعها مع "Ryanair" توسعان من خلاله اتفاقية الصيانة الثقيلة الأساسية بينهما

WhatsApp Image 2023-08-28 at 3.12.08 PM

وفد أكاديمي من جامعة بوردو الامريكية يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

Screenshot 2023-08-28 2.39.05 PM

سرايا العقبة ووتربارك تعيد إطلاق عرض "اليوم العقباوي" لسكان العقبة

WhatsApp Image 2023-08-27 at 2.03.10 PM

سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch6 Classic Astro حصرياً للعملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

صورة خبر برنامج تطوير الموظفين

البنك العقاري المصري العربي يحتفل بتخريج دفعة من الموظفين الجدد ضمن برنامج تطوير الموظفين