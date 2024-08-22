بنك الأردن يدعم مخيم جائزة الحسن للشباب الدائم

الوكيل الإخباري- اتساقاً مع استراتيجيته المتكاملة للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تعزيز وحشد الجهود الرامية إلى تجسيد قيم التكافل وتلبية الاحتياجات المجتمعية المختلفة وتعزيز المبادرات الشبابية، أعلن بنك الأردن عن تقديم الدعم لمخيم جائزة الحسن للشباب الدائم الكائن في طبربور. ويعرف هذا المعسكر باسم "غابة الحسن" ويعتبر أحد أهم المخيمات التي تُعنى بتطوير المهارات القيادية والشخصية للشباب الأردني من مختلف محافظات المملكة منذ عام 2008 حيث يقام في رحابه مختلف الأنشطة الاجتماعية المحلية، والعربية والدولية.

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وبموجب هذا الدعم، سيقوم البنك بتغطية تكاليف إنشاء 10 خيم دائمة ضمن معسكر غابة الحسن، الذي يستقطب الشابات والشباب من الفئة العمرية بين 14 و24 عاماً حيث تقدم جائزة الحسن للشباب في معسكراتها الصيفية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمحاضرات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بين الشباب في مجالات حيوية.



وتشمل هذه المجالات بناء القدرات القيادية، وتشجيع الممارسات المستدامة مثل ترشيد استهلاك المياه، والطاقة، بالإضافة إلى ورش العمل البيئية، وتقديم تدريب على الإسعافات الأولية والدفاع المدني لتمكين المشاركين من التعامل مع الحالات الطارئة بفعالية، وتقديم محاضرات حول الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن توعية الشباب بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.



ويأتي هذا الدعم ليسهم في توسيع دائرة الشابات والشباب المستفيدين من مخيم جائزة الحسن للشباب، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم البرامج المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تعزيز قيم العمل الجماعي والمواطنة الفاعلة وتمكين الشباب وإعداد جيل واعٍ ومسؤول وقادر على التعامل مع التحديات المختلفة في المجتمع.