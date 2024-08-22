بنك الأردن يدعم مخيم جائزة الحسن للشباب الدائم

وبموجب هذا الدعم، سيقوم البنك بتغطية تكاليف إنشاء 10 خيم دائمة ضمن معسكر غابة الحسن، الذي يستقطب الشابات والشباب من الفئة العمرية بين 14 و24 عاماً حيث تقدم جائزة الحسن للشباب في معسكراتها الصيفية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمحاضرات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بين الشباب في مجالات حيوية.
وتشمل هذه المجالات بناء القدرات القيادية، وتشجيع الممارسات المستدامة مثل ترشيد استهلاك المياه، والطاقة، بالإضافة إلى ورش العمل البيئية، وتقديم تدريب على الإسعافات الأولية والدفاع المدني لتمكين المشاركين من التعامل مع الحالات الطارئة بفعالية، وتقديم محاضرات حول الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن توعية الشباب بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.
ويأتي هذا الدعم ليسهم في توسيع دائرة الشابات والشباب المستفيدين من مخيم جائزة الحسن للشباب، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم البرامج المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تعزيز قيم العمل الجماعي والمواطنة الفاعلة وتمكين الشباب وإعداد جيل واعٍ ومسؤول وقادر على التعامل مع التحديات المختلفة في المجتمع.
ومن الجدير بالذكر أن بنك الأردن يتبنى نموذج عمل قائم على إبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية المختلفة لترجمة رؤيته للمسؤولية المجتمعية إلى واقع ملموس ذي أثر إيجابي واضح.
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