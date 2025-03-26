بنك الأردن يرعى إحدى موائد الرحمن في تكية أم علي

الوكيل الإخباري- رعى بنك الأردن مؤخراً إحدى موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي خلال الشهر الفضيل في مقرها الرئيس في منطقة المحطة.

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ومن خلال هذه الرعاية، تم تقديم وجبات إفطار لأكثر من 4 آلاف صائم وصائمة، بمشاركة فريق من المتطوعين من موظفي البنك، والذين شاركوا بإعداد وتوزيع الوجبات على ضيوف الرحمن.



وقد جاءت هذه الرعاية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بتكية أم علي للعام 2025، والتي يواصل البنك عبرها دعم جهود التكية ونشاطاتها وبرامجها، بما فيها برنامج كفالات الأسر الذي يستهدف الإطعام من أجل الدعم الغذائي، وذلك من خلال الطرود الغذائية الشهرية.



وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على دعم أبناء المجتمع خاصة من هم بحاجة للعون وأفراد الأسر العفيفة التي تكافح من أجل عيش كريم، الأمر الذي يبرز من خلال نشاطات البنك وخدماته الإنسانية التي يرسم عبرها صورة من صور التكافل، ويرسخ مكانته كبنك مسؤول مجتمعياً، ومساند للجهود الوطنية الرامية للتصدي التحديات الملحة ومنها مكافحة الفقر، وذلك بالتماشي مع أولويات وأهداف التننمية المستدامة.