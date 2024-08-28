بنك الأردن يرعى النسخة الثالثة عشرة من مسابقة المحارب السنوية لعام 2024

وتتميز نسخة العام 2024 من المسابقة بالحضور المميز من قبل عدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، بالإضافة إلى كبار الضباط وضباط صف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، إلى جانب نخبة من المسؤولين المدنيين. يشارك في نسخة هذا العام 33 فريقاً يمثلون 19دولة، بالإضافة إلى 13 دولة أخرى تشارك بصفة مراقب، مما يعكس مكانة المملكة كوجهة عالمية مرموقة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في المجالات العسكرية والدفاعية، نظراً للتواجد الدولي الكبير ضمنها.
وتأتي رعاية بنك الأردن للمسابقة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة "KASOTC"، الذي ينظم هذه الفعالية المهمة. وتعكس هذه الرعاية التزام البنك بدعم الفعاليات الوطنية والدولية الهامة التي تشهدها المملكة والتي يحرص على أن يكون جزءاً منها، حيث تعد مسابقة المحارب السنوية منصة لاستعراض القدرات الاستثنائية في مجال مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، هذا إلى جانب ما تعبر عنه من دعم مستمر للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في مختلف المجالات، وإبراز دورها القيادي على الساحة العالمية في المجال العسكري والدفاعي.
وتمثل الشراكة التي تجمع بنك الأردن ومركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة "KASOTC"، علامة بارزة في جهود البنك المستمرة لدعم القطاعات العسكرية والدفاعية، كجزء من مسؤوليته وواجبه الوطني الذي يحرص على تأديته، وكجزء من اهتمامه الكبير بالأمن الذي يعتبر أساسياً في اقتصادات المستقبل.
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