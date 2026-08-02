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بنك الأردن يسلم أجهزة PlayStation 5 لخمسة رابحين ضمن حملة مونديال 2026 المخصصة لحساب توفير "سنابل" للأطفال

بنك الأردن يسلم أجهزة PlayStation 5 لخمسة رابحين ضمن حملة مونديال 2026 المخصصة لحساب توفير "سنابل" للأطفال
بنك الأردن يسلم أجهزة PlayStation 5 لخمسة رابحين ضمن حملة مونديال 2026 المخصصة لحساب توفير "سنابل" للأطفال
الأحد، 02-08-2026 02:41 م

الوكيل الإخباري-   قدم بنك الأردن خمسة من عملائه دون سن 18 عاماً، جهاز PlayStation 5 لكل منهم، بواقع جهاز واحد أسبوعياً، من خلال سحوبات دورية أجراها على مدار فترة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك في إطار حملته المخصصة لعملائه من أصحاب حسابات التوفير "سنابل" للأطفال.

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وعبر الحملة، نجح البنك في تحويل أجواء كأس العالم إلى تجربة ذات قيمة، من خلال توجيه شغف عملائه الصغار من عشاق كرة القدم بالبطولة، إلى تبني السلوك الادخاري السليم وربطه بفرص ربح الجوائز التي تواكب اهتماماتهم.


وقد جاءت الحملة تقديراً من البنك للمدخرين ضمن حساب "سنابل" للأطفال كوسيلة فعالة لتنمية مدخراتهم والتخطيط المسؤول لمستقبلهم، وتجسيداً لحرصه على تقديم تجارب مصرفية تناسب مختلف الفئات العمرية وتحاكي تطلعاتها، كما تنطوي على قيم ومزايا متجددة، تضاف للمزايا الأساسية للحسابات التي يوفرها.


ويشجع بنك الأردن أولياء الأمور على اغتنام المناسبات المختلفة التي يطلق البنك معها حملات خاصة، وذلك لتعريف أبنائهم بمفهوم الادخار العملي، ولتمكينهم من الاستفادة من مزايا الحملات، من خلال فتح حسابات توفير "سنابل" لصغارهم وتغذية حساباتهم الحالية.


ويتميز حساب توفير "سنابل" للأطفال بأنه لا يقتصر على كونه حساباً للتوفير، بل خطوة أولى في رحلة المدخر مع المفاهيم المالية الأساسية، ومفاهيم التخطيط والالتزام وتحقيق الأهداف المالية والحياتية بصورة عملية وتدريجية.


ويشار إلى أن حساب توفير "سنابل" للأطفال يقدم مزايا تشمل: الهدايا الترحيبية، وإمكانية إصدار بطاقة صراف آلي لتسهيل إدارة الحساب عبر التطبيق البنكي BOJ Mobile، عدا عن العوائد المجزيةعلى الربط، والجوائز الاستثنائية بموجب سحوبات دورية.

 

وتتضمن جوائز حساب "سنابل" 10 أجهزة تابلت شهرياً (باستثناء شهري آب وكانون الأول)، وجوائز الرسوم المدرسية بقيمة 2000 دينار لكل من 20 رابحاً، والجوائز النقدية اليومية بقيمة 9,999 دينار، والجائزة الكبرى بقيمة 200 ألف دينار موزعة على رابحين اثنين (في نهاية شهري حزيران وكانون الأول بواقع 100 ألف لكل رابح).

gnews

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