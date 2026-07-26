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بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة

بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة
بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة
الأحد، 26-07-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-    تسهيلاً لتحويل حلم امتلاك منزل إلى حقيقة، أطلق بنك الأردن مؤخراً حملة القرض السكني 2026، والتي يقدم في إطارها العديد من الخيارات والمزايا التمويلية التي تساعد العملاء على تحقيق تطلعاتهم السكنية، معززة بإجراءات سهلة وسريعة.

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ويتيح البنك من خلال الحملة التي تستمر حتى 31 تشرين الأول، تمويلاً يصل لغاية 250,000 دينار، وذلك بشروط ميسرة وبأقل المتطلبات، مع فترة سداد طويلة تصل لغاية 25 عاماً، فضلاً عن مكافآت الاسترداد التي تصل نسبتها إلى 3% ولغاية 5,000 دينار، عدا عن الإعفاءات من مجموعة من العمولات والرسوم، والتي توفر للعملاء مرونة أكبر تدعم خططهم، كما تقدم لهم قيمة مضافة عند الحصول على التمويل.


وتعد حملة القرض السكني 2026 امتداداً لجهود البنك في تطوير قطاع التمويل السكني وتعزيز تنافسية الحلول المقدمة للأفراد والعائلات، والتي يتم تصميمها بمزايا تعزز ثقافة التخطيط المالي، وتنعكس على الاستقرار الاجتماعي لدى العملاء.


وبهذه المناسبة، يدعو بنك الأردن عملاءه سواء من المقيمين أو المغتربين وحتى الوافدين الذي يخططون لامتلاك منزل إلى اغتتام الحملة واختيار ما يناسبهم من الخيارات التي تقدمها، والتي تساعدهم على اتخاذ خطوة التملك وفق رؤية مالية مدروسة.

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