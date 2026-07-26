بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة

ويتيح البنك من خلال الحملة التي تستمر حتى 31 تشرين الأول، تمويلاً يصل لغاية 250,000 دينار، وذلك بشروط ميسرة وبأقل المتطلبات، مع فترة سداد طويلة تصل لغاية 25 عاماً، فضلاً عن مكافآت الاسترداد التي تصل نسبتها إلى 3% ولغاية 5,000 دينار، عدا عن الإعفاءات من مجموعة من العمولات والرسوم، والتي توفر للعملاء مرونة أكبر تدعم خططهم، كما تقدم لهم قيمة مضافة عند الحصول على التمويل.
وتعد حملة القرض السكني 2026 امتداداً لجهود البنك في تطوير قطاع التمويل السكني وتعزيز تنافسية الحلول المقدمة للأفراد والعائلات، والتي يتم تصميمها بمزايا تعزز ثقافة التخطيط المالي، وتنعكس على الاستقرار الاجتماعي لدى العملاء.
وبهذه المناسبة، يدعو بنك الأردن عملاءه سواء من المقيمين أو المغتربين وحتى الوافدين الذي يخططون لامتلاك منزل إلى اغتتام الحملة واختيار ما يناسبهم من الخيارات التي تقدمها، والتي تساعدهم على اتخاذ خطوة التملك وفق رؤية مالية مدروسة.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة
-
حلويات حبيبة تواصل التوسع بفرع جديد في كوريدور عبدون .. 5 فروع داخل الأردن و3 في السعودية
-
آغاتي للحلويات تشارك في منتدى الأعمال الأردني - البريطاني في لندن
-
بنك الأردن يطلق حملة القرض الشخصي لعام 2026 مع استرداد نقدي
-
زين شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين
-
مجموعة البستنجي تعلن الافتتاح التجريبي الرسمي لأول معرض لعلامة Lynk & Co في الأردن
-
سامسونج تطرح جيلاً جديداً من الساعات الذكية بعنوان Galaxy Watch Ultra2 وWatch9: رفيقك الصحي على المعصم
-
البنك العربي يدعم برنامج "سلامة الأطفال في العالم الرقمي" بالتعاون مع مركز هيا الثقافي