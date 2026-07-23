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بنك الأردن يطلق حملة القرض الشخصي لعام 2026 مع استرداد نقدي

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بنك الأردن يطلق حملة القرض الشخصي لعام 2026 مع استرداد نقدي
الخميس، 23-07-2026 06:30 م

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الأردن عن إطلاق حملة القرض الشخصي لعام 2026، مقدماً عبرها لعملائه من أصحاب الرواتب المحولة، مجموعة من الخيارات التمويلية التي تلبي احتياجاتهم الشخصية على تنوعها، إلى جانب مزايا وحوافز مالية تعزز القيمة التي تنطوي الحملة عليها.

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ومن خلال الحملة، يقدم البنك تمويلاً تصل قيمته إلى 100,000 دينار، مع إعفاء من عمولة المنح، وفترة سداد طويلة تصل لغاية 96 شهراً.


وفي خطوة تعكس حرص البنك على مكافأة عملائه على اختيارهم لحلوله التمويلية، وتقديراً لثقتهم بمنتجاته، يقدم البنك في إطار الحملة استرداداً نقدياً لمرة واحدة، وهو ما يوفر لهم مرونة مالية أعلى، كما يعزز الاستفادة من القرض.


وتأتي حملة القرض الشخصي في إطار نهج البنك القائم على التطوير المستمر للحلول والخيارات والعروض التمويلية العملية، التي تجمع بين سهولة الحصول على التمويل والسداد وبين الفوائد التي تتيحها، والتي تثري تجربة العملاء، في الوقت الذي تعزز فيه مكانة البنك الريادية كشريك مصرفي ومالي داعم للعملاء في مختلف خططهم وجوانب حياتهم.


هذا ويدعو البنك عملاءه الذين يتطلعون لتغطية نفقات طارئة لديهم أو تحسين نمط حياتهم أو تحقيق أهداف شخصية، للاستفادة من الحملة ومزاياها قبل انتهاء موعدها مع نهاية شهر كانون الأول من العام.

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