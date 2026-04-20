بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "جوائزنا قريبة عليك"

ومن خلال الاحتفاظ بالأرصدة المؤهلة لدخول السحوبات أو زيادتها، ستتضاعف فرص الربح يومياً بجائزة نقدية بقيمة 9,999 دينار لرابح واحد، بالإضافة إلى جائزة منتصف العام التي سيقدمها البنك في شهر حزيران بقيمة 200,000 دينار موزعة لرابحين اثنين، وكذلك جائزة نهاية العام التي تبلغ قيمتها أيضاً 200,000 دينار موزعة على رابحين اثنين.
ومع انطلاق حملة جوائز حسابات التوفير المصممة في إطار دعم التخطيط المالي المستقبلي، يدعو بنك الأردن عملاءه إلى المبادرة بفتح حسابات أو تعزيز أرصدتهم الحالية، بما يمكنهم من الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات المتاحة ضمن هذه الحسابات.
وتتميز حسابات التوفير لدى البنك بإمكانية فتحها بالدينار الأردني والعملات الأجنبية من خلال التطبيق البنكي BOJ Mobile، الذي يوفر بدوره العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما فيها الوصول إلى الحسابات على مدار الساعة وتحويل الأموال بسهولة ودفع الفواتير وغيرها. وتمنح حسابات التوفير لأصحابها بطاقة ماستركارد للدفع المباشر، كما تمنحهم فوائد دائنة على أرصدتهم كل 6 أشهر.
ويشار إلى أن هذه الحملة تعد امتداداً لحملات البنك الخاصة بحسابات التوفير، والتي تعد واحدة من أبرز الحملات على مستوى السوق، لا سيما وأنها تأتي ضمن جهوده المستمرة لتقديم حلول ادخارية تجمع بين التخطيط المالي والعائد المجزي.
