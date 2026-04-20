بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "جوائزنا قريبة عليك"

الوكيل الإخباري- حرصاً على تقديم قيمة إضافية لعملاء حسابات التوفير، أطلق بنك الأردن حملة جوائز حسابات التوفير السنوية لعام 2026، تحت شعار "جوائزنا قريبة عليك".

ويمنح البنك من خلال الحملة، جوائز نقدية يومية، إلى جانب الجوائز النقدية الكبرى المميزة التي يتم السحب عليها في منتصف ونهاية العام، تعزيزاً لمزايا الادخار ومكافأة للمدخرين على ثقتهم بمنتجات البنك، مع فرص ربح تنمي أرصدتهم وتثري تجربتهم.



ومن خلال الاحتفاظ بالأرصدة المؤهلة لدخول السحوبات أو زيادتها، ستتضاعف فرص الربح يومياً بجائزة نقدية بقيمة 9,999 دينار لرابح واحد، بالإضافة إلى جائزة منتصف العام التي سيقدمها البنك في شهر حزيران بقيمة 200,000 دينار موزعة لرابحين اثنين، وكذلك جائزة نهاية العام التي تبلغ قيمتها أيضاً 200,000 دينار موزعة على رابحين اثنين.



ومع انطلاق حملة جوائز حسابات التوفير المصممة في إطار دعم التخطيط المالي المستقبلي، يدعو بنك الأردن عملاءه إلى المبادرة بفتح حسابات أو تعزيز أرصدتهم الحالية، بما يمكنهم من الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات المتاحة ضمن هذه الحسابات.



وتتميز حسابات التوفير لدى البنك بإمكانية فتحها بالدينار الأردني والعملات الأجنبية من خلال التطبيق البنكي BOJ Mobile، الذي يوفر بدوره العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما فيها الوصول إلى الحسابات على مدار الساعة وتحويل الأموال بسهولة ودفع الفواتير وغيرها. وتمنح حسابات التوفير لأصحابها بطاقة ماستركارد للدفع المباشر، كما تمنحهم فوائد دائنة على أرصدتهم كل 6 أشهر.