بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات برنامج Xceed لعام 2026 للشباب

03:19 م

الوكيل الإخباري- أطلق بنك الأردن، تحت شعار "دائماً مستفيد"، حملة جوائز حسابات توفير برنامج الشباب Xceed المصمم للأعمار بين 18–30 عاماً. وتقدم الحملة التي تستمر حتى نهاية العام، العديد من الجوائز الأسبوعية والربعية والسنوية المتنوعة والقيمة، والتي تتيح للشباب فرصة الربح أثناء تنمية مدخراتهم المالية.





ومع كل إيداع في حساب Xceed، سيصبح الادخار تجربة ممتعة، كما ستزداد فرصة الربح أسبوعياً أمام المدخرين بليرة ذهب لرابح واحد، وبجوائز نقدية بقيمة 500 دينار لكل من رابحين اثنين، فضلاً عن جائزة نقدية ربعية بقيمة 10,000 دينار لثلاثة رابحين (10,000 دينار لكل رابح). وفي نهاية الحملة، سيحصل رابح واحد على جائزة رحلة سفر شاملة لشخصين بقيمة 5,000 دينار.



وتأتي الحملة في إطار حرص البنك على تحفيز الشباب على الادخار الذكي المنطوي على فرص حقيقية للربح، وذلك بما يعكس التزامه بتعزيز تجربتهم المصرفية الرقمية المتكاملة، وبما يترجم سعيه المستمر لدعمهم من خلال توفير أدوات وحلول وبرامج مالية مبتكرة تساعدهم على النمو المالي وتحقيق طموحاتهم.



ويُعد حساب Xceed من أهم البرامج المصرفية المتكاملة لدى البنك وعلى مستوى القطاع المصرفي، حيث يجمع بين مزايا الادخار وإدارة الأموال، مع الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية بسهولة، ومن المزايا الداعمة التي تشمل: فتح الحساب عبر التطبيق البنكي BOJ Mobile دون حد أدنى للإيداع، والإعفاء من عمولات عدة، فضلاً عن إمكانية المشاركة في برنامج الولاء الذي يقدم خصومات وعروضاً حصرية.



وبمناسبة انطلاق الحملة، يدعو بنك الأردن الشباب لتحويل طموحهم المالي إلى واقع، بالاستفادة من مزاياها عبر المبادرة بفتح حسابات Xceed أو تغذية الحسابات الحالية.

