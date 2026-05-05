بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات توفير "سنابل" للأطفال لعام 2026

وسيحظى الرابحون بفرصة الفوز ب10 أجهزة تابلت شهرياً، (باستثناء شهري آب وكانون الأول)، إلى جانب جوائز الرسوم المدرسية بقيمة 2000 دينار لكل من 10 رابحين، هذا فضلاً عن فرصة المشاركة في السحوبات اليومية والكبرى على جوائز حسابات التوفير.
وتأتي الحملة انطلاقاً من التزام بنك الأردن الراسخ ببناء مستقبل مالي آمن للأجيال القادمة، حيث يضع طموحات الأطفال في قلب استراتيجيته، كما يقدم لهم حلولاً مصرفية عملية وسهلة تساعدهم على الادخار لتأمين مستقبلهم، إيماناً منه بأن الاستثمار فيهم اليوم هو أساس غدٍ أكثر إشراقاً.
ويتميز حساب "سنابل" بتقديم عائد نقدي مرتفع يساعد على تنمية المبلغ المدخر بشكل أسرع، ما يعزز قيمة الادخار ويمنح الأطفال وعائلاتهم شعوراً بالمسؤولية المالية، ويُرسّخ أهمية الادخار كأداة للتخطيط المالي المستقبلي. ويوفر الحساب مزايا عملية تشمل الهدايا الترحيبية عند الاشتراك، وإمكانية إصدار بطاقة صراف آلي؛ لتسهيل التجربة المصرفية وإدارة الحساب بكل سهولة وأمان عبر التطبيق البنكي BOJ Mobile.
ومع كل ما تقدمه حسابات توفير "سنابل" من مزايا ومكافآت، يدعو البنك عملاءه لاتخاذ خطوة عملية لبناء مستقبل أبنائهم باغتنام الحملة والمبادرة بفتح حسابات "سنابل" أو تغذية الحسابات الحالية.
