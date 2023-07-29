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السبت، 29-07-2023 10:51 ص

بنك الأردن يطلق دورة جديدة من برنامج "مهنتي" لطلبة الجامعات والمدارس

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الوكيل الإخباري - لدعم وتمكين الشباب لتطوير وتنمية مهاراتهم، أطلق بنك الأردن مؤخراً دورة صيف 2023 من برنامجه  الرائد "مهنتي"، المصمم لصناعة أجيال جديدة وعلى قدرٍ عالٍ من المهنية من المصرفيين القادرين على حمل راية البناء والنهوض بالقطاع إلى أعلى المستويات.

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ويعد البرنامج الذي يطلقه البنك أحد أبرز البرامج في المنطقة حيث يستهدف طلبة المدارس من المرحلة الثانوية وطلبة الجامعات على مقاعد الدراسة.
ويهدف برنامج "مهنتي" إلى وضع المشاركين من الطلبة من مختلف التخصصات على الطريق الصحيح وتمكينهم تمكيناً فعلياً، ابتداءً من توفير منصة فاعلة لهم لاستثمار أوقاتهم في تطوير ذواتهم وبناء مستقبلهم، مروراً بالعمل على تعزيز معارفهم في مختلف المجالات في القطاع المصرفي ومتطلباته بشكل عام، وصولاً لإثراء مهاراتهم الشخصية والحياتية والعملية في تجربة واقعية تحاكي تجربة العمل الحقيقية.


ويتميز برنامج "مهنتي" بمخرجاته التي ستسفر عن رفد الطلبة المشاركين به بالتوجيه والإرشاد الأكاديمي والتدريب المهني قبل التخرج، وذلك بما يضمن تعزيز جاهزيتهم وقدرتهم على الانخراط بسوق العمل بكفاءة واقتدار؛ بفضل ما يقدمه لهم من معلومة قيّمة، ومهارة مطلوبة، بالإضافة للرؤية المستقبلية الصحيحة مع خلاصة خبرات موظفيه المسؤولين عن عملية التدريب والمستمدة من إرثه الممتد لأكثر من 60 عاماً.


ويعكس تنفيذ برنامج "مهنتي" الذي كان قد انطلق للمرة الأولى في العام 2018 كأحد البرامج الاستراتيجية لبنك الأردن للمسؤولية المؤسسية المجتمعية الداعمة للتعليم والتدريب الشبابي في أحد أهم محاورها، والذي بات يشكل اليوم أداة قوية لبناء قاعدة كفؤة من الكوادر البشرية الوطنية التي تمتلك المعارف والمهارات، باعتباره من الأولويات الوطنية الملحة التي يؤمن بأنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، كون تمكين الطلبة يساعد على تقليص حجم البطالة التي تعد من أبرز التحديات التي يسعى البنك على الدوام للمشاركة في معالجتها بحلول فعالة.
لمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة في برنامج "مهنتي"، يمكن للراغبين من الطلبة تعبئة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للبنك من خلال الرابط: https://bankofjordan.com/ar/mehnati-form

 




 

 


 

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