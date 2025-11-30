بنك الأردن يطلق مبادرة جديدة ضمن برنامج “القافلة الخضراء” ويغرس 500 شجرة مثمرة بمشاركة موظفيه المتطوعين في منطقة الجيزة جنوب عمان

الوكيل الإخباري- واصل بنك الأردن جهوده الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تنظيم فعالية تطوعية لزراعة 500 شجرة زيتون مثمرة ومعمّرة في منطقة الجيزة – جنوب عمّان، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة ضمن برنامج “القافلة الخضراء”.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بنك الأردن والجمعية منذ أكثر من عشرة أعوام، وفي إطار دعم البنك لفئة المزارعين محدودي الدخل والمجتمعات الزراعية في المناطق المعرّضة للتصحر، وذلك كجزء من مساهمته في برنامج “القافلة الخضراء” الذي يهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي. وقد أسهم البرنامج حتى عام 2024 في زراعة أكثر من 234 ألف شجرة مثمرة في مختلف مناطق المملكة.



وتعكس مشاركة البنك في هذا البرنامج، سواء عبر الدعم المادي أو من خلال المشاركة الفعلية لموظفيه في زراعة الأشجار، التزامه المتصاعد بدمج مفاهيم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في عملياته، وحرصه على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال دعم المبادرات التي تزيد الغطاء النباتي وتعزّز قدرة المجتمعات الزراعية على مواجهة آثار التغير المناخي. هذا وتسهم زراعة الأشجار المثمرة في توفير مصادر دخل إضافية لصغار المزارعين، بما يعزّز قدرتهم الاقتصادية بالانسجام مع أهداف البنك الاجتماعية والتنموية.



وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من موظفي البنك الذين تطوّعوا في زراعة الشتلات ودعم المزارعين في الميدان، في خطوة تعكس روح المبادرة والمسؤولية البيئية والاجتماعية لدى فريق العمل، وتعزز ثقافة التطوع لديهم، وتدعم ارتفاع نسب مشاركتهم في الأنشطة البيئية والمجتمعية التي يتبنّاها البنك سنوياً.