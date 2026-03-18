بنك الأردن يقيم إفطاراً رمضانياً حصرياً للأطفال الأقل حظاً بالتعاون مع متحف الأطفال

الوكيل الإخباري- أقام بنك الأردن إفطاراً رمضانياً للأطفال الأقل حظاً، بالتعاون مع متحف الأطفال، ليمنحهم تجربة إنسانية وتعليمية مميزة تجمع بين أجواء الشهر الفضيل وروح الفرح والتعلم.

اضافة اعلان



وقد جاء تنظيم هذا الإفطار ضمن البرامج الرمضانية التي يخصصها البنك لدعم منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المبادرات الموجهة للفئات الأقل حظاً، تجسيداً لالتزامه المستمر بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على تعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع.