بنك الأردن يقيم إفطاراً رمضانياً حصرياً للأطفال الأقل حظاً بالتعاون مع متحف الأطفال

وقد جاء تنظيم هذا الإفطار ضمن البرامج الرمضانية التي يخصصها البنك لدعم منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المبادرات الموجهة للفئات الأقل حظاً، تجسيداً لالتزامه المستمر بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على تعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع.
وشملت الفعالية مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية داخل المتحف، تضمنت جولة في قاعات المعروضات التفاعلية، وجلسة قصص مع شخصية الحكواتي، مختتمة بتوزيع الهدايا على الأطفال لجعل هذه المناسبة الرمضانية تجربة مليئة بالبهجة والانتماء.
وتعكس هذه الاستضافة حرص بنك الأردن على إحداث أثر إيجابي مباشر، من خلال مبادرات تُعنى بدعم الأطفال وإثراء تجاربهم الحياتية، وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب تعليمية وترفيهية هادفة، تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتزرع في نفوسهم الفرح وروح الانتماء.
