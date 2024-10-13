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بنك الأردن ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمك دعمك"

gyu
بنك الاردن
الأحد، 13-10-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري-   نظم بنك الأردن مؤخراً حملة للتبرع بالدم لموظفيه تحت شعار "دمك دعمك" وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك، بالتعاون مع مديرية بنك الدم التابعة لوزارة الصحة الأردنية، وتحت إشراف كادر طبي متخصص.

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جاءت هذه الحملة ضمن جهود البنك المستمرة لخدمة المجتمع المحلي في إطار برامج استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي يركز فيها على دعم أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع قيمه المؤسسية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيه. ويشكل دعم القطاع الصحي والمرضى المحتاجين أحد أهم محاور استراتيجية البنك، مما يعكس التزامه بدور الإنساني الذي يقوم به في هذا الجانب. 


وقد شهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من موظفي البنك من مختلف المستويات الوظيفية، مع إقبال لافت منهم على تلبية النداء والواجب مما يؤكد روح العطاء والتكافل والتطوع التي يسعى البنك لتعزيزها وترسيخها بين موظفيه، ولزيادة نسبة مشاركتهم في المبادرات التي ينفذها لخدمة المجتمع المحلي. 
ويذكر أن هذه ليست الحملة الأولى التي ينفذها البنك في هذا الجانب، حيث نفذ العديد من المبادرات السابقة في مجال التبرع بالدم والفحوصات المجانية وغيرها من المبادرات الطبية والصحية في مختلف محافظات المملكة. 

 
gnews

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