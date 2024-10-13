بنك الأردن ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمك دعمك"

جاءت هذه الحملة ضمن جهود البنك المستمرة لخدمة المجتمع المحلي في إطار برامج استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي يركز فيها على دعم أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع قيمه المؤسسية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيه. ويشكل دعم القطاع الصحي والمرضى المحتاجين أحد أهم محاور استراتيجية البنك، مما يعكس التزامه بدور الإنساني الذي يقوم به في هذا الجانب.
وقد شهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من موظفي البنك من مختلف المستويات الوظيفية، مع إقبال لافت منهم على تلبية النداء والواجب مما يؤكد روح العطاء والتكافل والتطوع التي يسعى البنك لتعزيزها وترسيخها بين موظفيه، ولزيادة نسبة مشاركتهم في المبادرات التي ينفذها لخدمة المجتمع المحلي.
ويذكر أن هذه ليست الحملة الأولى التي ينفذها البنك في هذا الجانب، حيث نفذ العديد من المبادرات السابقة في مجال التبرع بالدم والفحوصات المجانية وغيرها من المبادرات الطبية والصحية في مختلف محافظات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
"زين" تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات_وقتها
-
كابيتال بنك يُعلن عن أسماء الفائزين بجائزة 2 كيلو ذهب في حملة التوفير
-
بنك الاتحاد يحصل على جائزة أفضل بنك في التمرين الوطني للأمن السيبراني للمؤسسات المالية لعام 2024
-
أكاديمية "جورامكو" تحتفل بافتتاح مبناها الحديث وتخريج فوج جديد من مهندسي صيانة الطائرات التجارية
-
"شركة المال للتمويل المتخصص" تحصد شهادة "أفضل مكان عمل" في الأردن لعام 2024
-
البنك العربي يقدّم خدمة حجز تذاكر الطيران عبر تطبيق "عربي موبايل" بالتعاون مع الملكية الأردنية
-
زين شريكاً استراتيجياً لرالي "جوردن رايدرز" للدراجات النارية
-
إيسوزو الأردن تفتتح معرضها ومركز خدماتها الجديد والمتكامل في عمّان لتعزيز مكانتها في السوق المحلي