بنك الأردن ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمك دعمك"

الوكيل الإخباري- نظم بنك الأردن مؤخراً حملة للتبرع بالدم لموظفيه تحت شعار "دمك دعمك" وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك، بالتعاون مع مديرية بنك الدم التابعة لوزارة الصحة الأردنية، وتحت إشراف كادر طبي متخصص.

اضافة اعلان



جاءت هذه الحملة ضمن جهود البنك المستمرة لخدمة المجتمع المحلي في إطار برامج استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي يركز فيها على دعم أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع قيمه المؤسسية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيه. ويشكل دعم القطاع الصحي والمرضى المحتاجين أحد أهم محاور استراتيجية البنك، مما يعكس التزامه بدور الإنساني الذي يقوم به في هذا الجانب.