بنك الأردن يواصل الاستثمار في الكفاءات الشابة بإطلاق الموسم الجديد من برنامج "مهنتي"

الوكيل الإخباري- في إطار جهوده المستمرة والهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، أطلق بنك الأردن مؤخراً موسم 2026 من برنامجه الاستراتيجي "مهنتي"، الموجه لرفد طلاب المدارس من المرحلة الثانوية، وطلاب الجامعات المحلية والأجنبية، وحديثي التخرج، بالمهارات العملية والمعارف التطبيقية التي تتكامل مع معارفهم الأكاديمية وتبني قدراتهم الوظيفية والمهنية، عبر تجربة تدريبية نوعية تجمع المعرفة والتطبيق في بيئة عمل مصرفية واقعية.

اضافة اعلان



ويرتكز برنامج "مهنتي" الذي يحظى بدعم قيادة البنك وتوجيهها الفعال نحو التميز، على فلسفة تطويرية تستند إلى معايير واضحة لاختيار وتدريب وتقييم المشاركين ومتابعة تطورهم وفق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المرتبطة بالجوانب التقنية والعملية والشخصية للمتدرب، وذلك بإشراف فريق البرنامج والمرشدين المتخصصين من كوادر البنك، والذين سيرافقون المشاركين خلال مختلف مراحل البرنامج.

هذا ويتميز البرنامج بتطبيق نهج شمولي يراعي التنوع، ويسمح بمشاركة الطلبة والخريجين الإناث والذكور من شرائح عمرية وبيئات تعليمية ومناطق جغرافية متعددة داخل الأردن وخارجه، بما في ذلك فلسطين، وهو ما يحاكي تنوع بيئات العمل الحديثة ويضمن تطوير قدرات المتدربين بما يتواءم مع متطلباتها، كما يتيح فرص الاستفادة على نطاق واسع.



ويقدم البنك في إطار برنامج "مهنتي" الذي ينفذ على مراحل تستمر على مدار 8 أسابيع، تدريباً متكاملاً مكثفاً، ينقل للمتدربين عبره خلاصة خبراته المستمدة من إرثه الممتد لأكثر من 60 عاماً، ويعمق من خلاله فهمهم لآليات العمل المؤسسي وطبيعة العمل المصرفي الحديث بمجالاته المتنوعة، لا سيما الخدمات المصرفية والابتكار، كما يعمل على توجيههم وإرشادهم، فضلاً عن بناء وصقل مهاراتهم العملية، بما يعزز قدرتهم على الإبداع، ويسهم في مواءمة احتياجات القطاع المستقبلية من المواهب الواعدة والكفاءات المتميزة، كما يحدث تحولاً في الفرص داخل سوق العمل الأوسع.



وانطلاقاً من رؤية بنك الأردن في ترسيخ ثقافة الابتكار كأحد الممكنات الرئيسة للتحول والنمو المستدام، يتضمن برنامج "مهنتي" هذا العام مساراً متكاملاً للابتكار، يتيح للمتدربين العمل على تحديات مصرفية حقيقية، وتطوير حلول وأفكار مبتكرة ترتقي بكفاءة الخدمات والعمليات المصرفية، وتعزز تجربة العملاء، وذلك في إطار مخيم الابتكار الذي سيشهد منافسات عدة بين المتدربين ضمن فرق.

ويهدف هذا المسار إلى تمكين الشباب من توظيف معارفهم الأكاديمية في ابتكار حلول عملية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الخدمات المصرفية والمالية.



وتتويجاً لمراحل البرنامج، سيتم في ختامه اختيار أفضل ثلاث أفكار ابتكارية رائدة. وإثراء لهذه التجربة وتقديراً للأداء المتميز، سيقدم البنك بعد انقضاء فعاليات البرنامج أسبوع تدريب إضافي لـ20 متدرباً من أصحاب أفضل أداء، وهو ما سيمنحهم الفرصة للحصول على شهادة احترافية في مجال الابتكار، كما سيفتح أمامهم المجال مستقبلاً للحصول على فرص عمل بدوام جزئي أو دائم لدى بنك الأردن.



وفي انعكاس لالتزام البنك بالمساهمة في الحد من معدلات البطالة في الأردن عبر برنامج "مهنتي"، يمنح البنك خريجي البرنامج شهادة مشاركة وخبرة تدريبية تزيد من فرصهم في العمل، فضلاً عن منحهم الأولوية في الحصول على فرص التوظيف لديه في حال توافر شواغر، ما يتيح لهم مسارات واعدة مباشرة لدخول سوق العمل في القطاع المصرفي.



ويستمر البنك في إطلاق برنامج "مهنتي" بشكل سنوي ، تماشياً مع دعم قيادة البنك للشباب وحرصها على إعطائهم الفرصة الحقيقية لاختبار معارفهم الأكاديمية في بيئة عمل حقيقية، واستناداً لتوجهات وجهود البنك في تطبيق مفاهيم الاستدامة من خلال الاستمرار بتنفيذ المبادرات التمكينية المنبثقة من استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية والبناء على نجاحاتها بتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وعبر مواصلة التوجهات في الاستثمار في الشباب ودعمهم، لا سيما في مجال التدريب المرتبط بالتوظيف؛ باعتباره أحد المسارات الفاعلة لتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل.



وقد شهدت النسخة الحالية من البرنامج إقبالاً لافتاً من الطلبة الراغبين بالانضمام إليها من مدارس المملكة في كافة المحافظات، ومن مختلف الجامعات المحلية والأجنبية؛ لأهميته كإحدى المنصات العملية المؤثرة في زيادة فرص الاندماج في مسارات مهنية مستدامة، لا سيما في ظل توظيف عدد من خريجي النسخ السابقة ضمن كوادر البنك في مواقع وتخصصات متنوعة، فضلاً عن فتح الآفاق أمام المتدربين الآخرين؛ حيث شكل نقطة انطلاق حقيقية لهم نحو مساراتهم المهنية الحالية.