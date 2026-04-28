الثلاثاء 2026-04-28 05:42 م

بنك الأردن يواصل دعمه الإنساني للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين

الثلاثاء، 28-04-2026 04:51 م

الوكيل الإخباري-  في إطار التزام بنك الأردن المتواصل بمسؤوليته المؤسسية المجتمعية ودعمه للقطاع الصحي، قدّم البنك دعمًا للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، تمثّل في تأمين الأدوية المجانية اللازمة لمرضى مخيم غزة – جرش لمدة ستة أشهر، بما يسهم في ضمان استمرارية علاجهم والتخفيف من الأعباء الصحية والمعيشية المترتبة عليهم.

ويأتي هذا الدعم تأكيدًا على حرص البنك على تعزيز الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية، لا سيما للفئات الهشّة التي تواجه تحديات في تحمّل تكاليف العلاج وتأمين الأدوية الأساسية، وبما ينسجم مع رؤيته في إحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام من خلال المساهمة في تحسين جودة حياة المرضى وضمان استمرارية حصولهم على العلاج اللازم، خاصة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.


ويُعد هذا الدعم امتدادًا لسلسلة من المبادرات التي ينفذها البنك بالتعاون مع الجمعية، بهدف تمكينها من مواصلة دورها الإنساني في توفير الرعاية الصحية لسكان المخيمات والمناطق الأقل حظًا، وذلك من خلال دعم الحملات العلاجية والإغاثية، وتمويل الأجهزة الطبية، ودعم العيادات المتخصصة، وتأمين الأدوية الأساسية.

gnews

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أخبار محلية كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم

أخبار محلية الأردن واليونان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية خلال جولة المشاورات السياسية

أخبار الشركات وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

أخبار الشركات بنك الأردن يواصل دعمه الإنساني للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة

أخبار محلية وزير الثقافة يلتقي السفير الباكستاني

أخبار محلية الملك والرئيس الفلسطيني يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أخبار محلية الأردن ومصر يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران نحو حل مستدام

