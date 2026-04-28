بنك الأردن يواصل دعمه الإنساني للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين

الوكيل الإخباري- في إطار التزام بنك الأردن المتواصل بمسؤوليته المؤسسية المجتمعية ودعمه للقطاع الصحي، قدّم البنك دعمًا للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، تمثّل في تأمين الأدوية المجانية اللازمة لمرضى مخيم غزة – جرش لمدة ستة أشهر، بما يسهم في ضمان استمرارية علاجهم والتخفيف من الأعباء الصحية والمعيشية المترتبة عليهم.

اضافة اعلان



ويأتي هذا الدعم تأكيدًا على حرص البنك على تعزيز الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية، لا سيما للفئات الهشّة التي تواجه تحديات في تحمّل تكاليف العلاج وتأمين الأدوية الأساسية، وبما ينسجم مع رؤيته في إحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام من خلال المساهمة في تحسين جودة حياة المرضى وضمان استمرارية حصولهم على العلاج اللازم، خاصة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.