بنك الأردن يواصل دعم البيئة بزراعة 500 شجرة مثمرة في الأغوار الوسطى بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

الوكيل الإخباري- نظم بنك الأردن فعالية بيئية تطوعية بمشاركة واسعة من موظفيه في مبادرة جديدة لزراعة 500 شجرة مثمرة معمرة في منطقة الأغوار الوسطى، بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، وذلك استمراراً لدوره الوطني ومساعيه لدعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال مبادرات تبرز التزامه بتأدية مسؤولياته الهادفة لتحقيق أثر إيجابي مستدام، وتترجم امتثاله لبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG.

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جاءت هذه المبادرة تجسيدا لرعاية البنك الفضية لبرنامج "القافلة الخضراء" التابع للجمعية والرامي للحد من التصحر وتوسيع الرقعة الخضراء، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والجمعية منذ 10 سنوات، والتي تعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، والتي سعى البنك عبرها لمساندة الخطط الحكومية للنمو الأخضر ولتحقيق أهدافه البيئية على عدة محاور منها دعم المشاريع الخضراء، بما في ذلك زيادة الغطاء النباتي وتحفيز التنوع الحيوي والإنتاج الزراعي المحلي، وهو ما ينعكس على دعم المزارعين وتوفير فرص دخل إضافية لهم، كما يعزز الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيزه للعمل التطوعي وروح التعاون لدى موظفيه ورفع نسب مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية والبيئية.