 
الخميس 2024-12-12 01:18 م
 

بنك الأردن يواصل دعم البيئة بزراعة 500 شجرة مثمرة في الأغوار الوسطى بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

نتم
مبادرة جديدة لزراعة 500 شجرة مثمرة معمرة في منطقة الأغوار الوسطى
الخميس، 12-12-2024 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   نظم بنك الأردن فعالية بيئية تطوعية بمشاركة واسعة من موظفيه في مبادرة جديدة لزراعة 500 شجرة مثمرة معمرة في منطقة الأغوار الوسطى، بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، وذلك استمراراً لدوره الوطني ومساعيه لدعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال مبادرات تبرز التزامه بتأدية مسؤولياته الهادفة لتحقيق أثر إيجابي مستدام، وتترجم امتثاله لبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG. 

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جاءت هذه المبادرة تجسيدا لرعاية البنك الفضية لبرنامج "القافلة الخضراء" التابع للجمعية والرامي للحد من التصحر وتوسيع الرقعة الخضراء، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والجمعية منذ 10 سنوات، والتي تعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، والتي سعى البنك عبرها لمساندة الخطط الحكومية للنمو الأخضر ولتحقيق أهدافه البيئية على عدة محاور منها دعم المشاريع الخضراء، بما في ذلك زيادة الغطاء النباتي وتحفيز التنوع الحيوي والإنتاج الزراعي المحلي، وهو ما ينعكس على دعم المزارعين وتوفير فرص دخل إضافية لهم، كما يعزز الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيزه للعمل التطوعي وروح التعاون لدى موظفيه ورفع نسب مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية والبيئية.


وبفضل جهوده المستمرة الداعمة للبيئة، تمكن بنك الأردن من زراعة آلاف الأشجار المثمرة الموزعة في مختلف أنحاء المملكة طيلة فترة تعاونه مع الجمعية، مسهماً معها في تقليل الانبعاثات الكربونية بمعدلات ملموسة سنوياً، فضلاً عن تحسين واقع آلاف المزارعين، وهو ما انعكس ولا يزال على قدرة المملكة على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية العديدة، كما حمل بعداً إنسانياً. وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات يقودها بنك الأردن على مدار العام ضمن برامج استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والبيئية؛ لإيمانه بأهمية دور القطاع المصرفي في إحداث التغيير لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

 
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