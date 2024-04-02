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الثلاثاء، 02-04-2024 11:31 ص

بنك الأردن يوقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

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الوكيل الاخباري - وقع بنك الأردن مؤخراً اتفاقية تعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وذلك في إطار دعمه للعديد من برامج وأنشطة الجمعية. ووقع الاتفاقية عن بنك الأردن المدير العام السيد صالح رجب حماد، وعن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية القائم بأعمال المدير التنفيذي السيد خالد الكردي.

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وتنطوي هذه الاتفاقية على أهمية كبيرة؛ كونها ستسهم في مساندة الجمعية في تحقيق أهدافها بالحفاظ على التراث البحري في الأردن وضمان استدامته للأجيال القادمة، فضلاً عن المشاركة في الحفاظ على الوجه السياحي والحضاري لمدينة العقبة؛ إذ أنها ستركز على رفع الوعي حول مخاطر النفايات البحرية والشاطئية، والتحفيز على الانخراط في جهود التخلص منها ومعالجتها بشكل سليم، إلى جانب التركيز على تعزيز العمل التطوعي ودمجه برياضة الغوص من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها.


وبموجب الاتفاقية، سيتولى بنك الأردن مهمة تنفيذ ورعاية حملة لتنظيف جوف وشاطئ أحد مواقع الغوص من النفايات، بالتعاون مع الجمعية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وكجزء من الاتفاقية، سيدعم البنك برنامج "Chaetodon"، وهو البرنامج الهادف للتحفيز على التعرف على أماكن تواجد سمك المشط الذي يعد من الأنواع المسجلة في خليج العقبة، والذي يعتبر من الأنواع المرتبطة بمناطق الحيود المرجانية والمؤثرة على نموها وحيويتها؛ متيحاً مع هذا الدعم الفرصة لموظفيه ليكونوا جزءاً من البرنامج ونشاطاته بعد تأهيلهم على الغوص ومنحهم شهادات معتمدة.


ويعد هذا التعاون واحداً من العديد من التعاونات والمبادرات البيئية التي يقودها بنك الأردن للمحافظة على البيئة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

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