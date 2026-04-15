بنك الأردن يوقع اتفاقية شراكة مصرفية مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدعم البعثات الدبلوماسية

ووقع الاتفاقية عن البنك، المدير العام، صالح حمّاد، فيما وقعها عن الوزارة، الأمين العام ضيف الله الفايز، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الوزارة على تطوير البنية التشغيلية لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وتزويدها بأدوات مالية تسهل عليها إدارة الموارد بكفاءة ومرونة، وتعزز قدرتها على إدارة النفقات وإجراء التحويلات المالية بسرعة، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها للمواطنين المغتربين.
هذا ويواصل بنك الأردن الذي تأسس عام 1960، والذي يتمتع بحضور إقليمي ودولي واسع، ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والوطنية، من خلال ابتكار وتطوير حلول مصرفية ومالية متخصصة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية، وتبرز دوره المحوري في تعزيز جاهزية المملكة وحضورها على المستوى الدولي في مختلف المجالات.
-
