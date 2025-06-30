بنك الأردن يوقّع اتفاقية لدعم النقل الحضري المستدام مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل

الوكيل الإخباري- انطلاقًا من التزامه بدعم مشاريع التنمية الوطنية، وقع بنك الأردن اتفاقية تعاون مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، وذلك ضمن إطار مبادرة تهدف إلى تطوير منظومة نقل عام ذكية ومستدامة في العاصمة عمّان. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة خدمات النقل الحضري المقدّمة للمواطنين، من خلال دعم التحول نحو حلول نقل متقدمة تواكب متطلبات الحياة اليومية وتعزز جودة الخدمات العامة. كما تسعى المبادرة إلى بناء بيئة حضرية متكاملة تستند إلى مفاهيم الابتكار والاستدامة، وتُلبّي تطلعات أفراد المجتمع.

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هذا وقد تم توقيع الاتفاقية من قِبل المدير العام لبنك الأردن، السيد صالح رجب حمّاد، والمدير العام والرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، المهندس محمد عطية الليمون.



وأعربت شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل عن تقديرها العميق لبنك الأردن على هذه المبادرة، مؤكدة أن هذه الرعاية تُعد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في المملكة.



من جانبه، أكد بنك الأردن أن هذه الاتفاقية تمثّل امتدادًا لجهوده المستمرة في تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع أثره المجتمعي، من خلال دعم المبادرات الوطنية التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات ، وتقديم حلول نقل متطورة تلبي احتياجات سكان العاصمة وزوّارها



كما تجسّد هذه المبادرة دور بنك الأردن الريادي في دعم البنية التحتية الوطنية، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية وتوسيع نطاق الحلول الذكية في قطاع النقل، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين والمجتمع.



ويُعد بنك الأردن من أعرق المؤسسات المصرفية في المملكة، حيث تأسس عام 1960 ليكون من أوائل البنوك الوطنية. وقد تطوّر البنك على مر العقود ليغدو مؤسسة مالية إقليمية رائدة، تنشط أعماله اليوم في عدة أسواق تشمل البحرين، سوريا، العراق، وفلسطين، إلى جانب السوق الأردني، مع خطط طموحة للتوسع المستقبلي في أسواق جديدة.