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الإثنين، 05-07-2021 01:20 م

تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وجائحة كورونا"

بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي

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الوكيل الاخباري - رعى بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- مؤتمر آفاق الاقتصادي بنسخته الثانية عشر تحت عنوان" الاقتصاد الرقمي وجائحة كورونا"، والذي عقد افتراضياً برعاية نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، خلال الفترة 29- 30 حزيران.

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ولقدشارك في المؤتمر جمعية البنوك في الأردن وعدد من البنوك الأعضاء، وشركات مالية دولية ومحلية متخصصة في مجال التجارة المالية، والمتداولين والوسطاء في الأسواق المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والشركات العاملة بتقنية (Block Chain)، وشركات الدفع الإلكتروني. 


وناقش المؤتمر على مدار يومين عدداً من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الرقمي أبرزها؛ تقنية (Block Chain)، والعملات الرقمية والورقية، وواقع أسعار العملات والمعادن، والاستثمار الآمن، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور البنوك والمؤسسات المالية والحكومة في دعم واستقرار الاقتصاد، ومتطلبات تعافي القطاعات الاقتصادية.


وتأتي رعاية بنك الإسكان لهذا المؤتمر إيماناً منه بأهمية مواصلة عقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي توفر منصة ملائمة للاطلاع على آخر وأحدث المستجدات في القطاع المصرفي العالمي، وتبادل الخبرات والتجارب، خصوصاً مع انتشار جائحة كورونا التي سرّعت التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوجه البنوك إلى تطوير أدواتها وتقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية الآمنة والتي من شأنها الارتقاء بتجارب العملاء وإثرائها.


ويتصدر بنك الإسكان، قائمة البنوك الأردنية التي باشرت بتقديم خدمات مصرفية رقمية اعتبرت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في السوق الأردني،حيث يواصل البنك تقديمه لمجموعة من الخدمات الرقمية منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تطبيق إسكان موبايل، وإسكان اون لاين، إضافة إلى إطلاق العديد من أنظمة حوالات الحزم من خلال إسكان اون لاين، وتوفير خدمات الحوالات الخارجية وخدمات التحويلات إلى بنوك أخرى محلية من خلال القنوات الإلكترونية، وخدمات كشوفات الحسابات الالكترونية.


بالإضافة إلى افتتاح الفرع الرقمي للخدمات الذاتية (Iskan engage)، وتطوير كافة بطاقات الائتمان والدفع المباشر بكافة فئاتها بتقنية اللاتلامسية (Contactless) وبتصميم عصري مميز، وإطلاق خدمة إصدار بطاقات (Iskan V-Card) بشكل آلي وفوري من خلال إسكان أونلاين ومن خلال التطبيق،إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.


ولقد قام بتنظيم المؤتمر مجموعة آفاق للإعلام والإعلان وتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي والديمقراطي الأردني.

 




 

 


 

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