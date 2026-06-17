بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026

وتجسد هذه الرعاية حرص البنك على مساندة المبادرات الاقتصادية التي تستضيفها المملكة، لتعزيز دورها كمنصة لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة مع الأسواق الواعدة كالسوق العراقية، كما تترجم توجهه المستمر نحو ربط التمويل بفرص التجارة والاستثمار الفعلية، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي في الخدمات المصرفية بما يدعم نماذج الأعمال الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، وبما يرسخ دور القطاع المصرفي الأردني كحلقة وصل بين رأس المال والنشاط الاقتصادي.
وتأتي رعاية البنك للمعرض امتداداً لالتزامه بدعم قطاعات الأعمال المختلفة في الأردن والعراق، عبر توفير الحلول والأدوات المصرفية والتمويلية والتجارية والاستثمارية المتخصصة، وتسهيل الوصول إليها، لا سيما الرقمية التي تمكّن المؤسسات بما فيها الريادية والناشئة، وتعزز قدرتها على التوسع ودخول الأسواق الجديدة، مما يعكس مكانته كشريك مؤثر في تعزيز التدفقات المالية عبر الحدود، وفي تحفيز النمو وبناء مستقبل مالي مستدام في المنطقة.
وكان المعرض الذي استمر على مدار يومي 9 و10 حزيران الجاري، قد شكل فرصة هامة لتطوير الأعمال وتبادل الخبرات، مستهدفاً قطاعات حيوية عدة. ويشار إلى أن المعرض أقيم بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان واتحاد الغرف التجارية العراقية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) والمجلس الاقتصادي العراقي وجمعية المستثمرين الأردنيين ورابطة الإعلام الدوائي للأدوية والمستلزمات الطبية العراقية ورابطة المصارف الخاصة العراقية ومجلس الأعمال العراقي الكوري وغرفة تجارة وصناعة أربيل.
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