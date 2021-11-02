الثلاثاء 02-11-2021
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الثلاثاء، 02-11-2021 11:26 ص

بعنوان" نحو تغطية صحية شاملة في الأردن 2021"

بنك الإسكان الراعي الذهبي لمؤتمر الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية

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الوكيل الاخباري - رعى بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – مؤتمر الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية عن الفئة الذهبية، والذي عقد برعاية رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز تحت عنوان"نحو تغطية صحية شاملة في الأردن 2021"، في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات- البحر الميت.

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وتضمنت محاور المؤتمر الذي عقد على مدار يومي 30- 31 تشرين الأول،التأمين الصحي الشامل أولوية وطنية والتزامات دولية، والحوكمة وضبط الجودة، وتمويل صحي تشاركي مستدام، إضافة إلى دور القطاعات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.


وتأتي رعاية بنك الإسكان المتجددة لهذا المؤتمر في إطار جهوده المستمرة لعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الوطنية الهادفة، بالإضافة إلى دعم أهداف الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية وتمكين جميع مقدمـي الرعايـة الصحيـة فـي المملكة من الوصـول إلـى المعرفـة، والمساهمة في تحسـين أداء وتقديـم خدمـات الرعايـة الصحيـة ووضـع أطر وطنيـة لتحقيـق أهـداف تغطيـة صحيـة شـاملة وعادلـة فـي الأردن.


كما يعد بنك الإسكان عضواً في الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، وداعماً رئيسياًلأنشطتها ومؤتمرها السنوي الذي يسلط فيه الضوء على العديد من القضايا الصحية التي تهم المواطنين وتخدم المجتمع عموما، خصوصاً وأن الجمعية تضم مختلف قطاعات متلقي الخدمة الطبية وتعمل على توفير فرص التعاقد مع الجهات الطبية ورفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة والحفاظ على أسعار الأطباء والمستشفيات وأسعار كافة مزودي الخدمات الطبية.


وأقام البنك جناحاً على هامش المؤتمر، أطلع من خلاله المشاركين والمهتمين في قطاع الرعاية الصحية على أبرز منتجاته وخدماته المصرفية وخاصة الرقمية منها.

 




 

 


 

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